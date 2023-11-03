Λίγο πριν από την πρεμιέρα δόθηκε στη δημοσιότητα ένα ακόμη τρέιλερ για το νέο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων «Wish», με πρωταγωνίστρια την 17χρονη Άσα, όπου η βραβευμένη με Όσκαρ, Αριάνα ΝτεΜπόουζ, χαρίζει τη φωνή της.

Η ταινία μάς συστήνει, επίσης, τον αρχηγό των Ρόζας βασιλιά Μανίφικο, Κρις Πάιν, τον Βαλεντίνο, μία μικρή κατσίκα της πρωταγωνίστριας με τη φωνή του Άλαν Τούντικ και το Αστέρι, μια ουράνια σφαίρα απεριόριστης ενέργειας όπου πραγματοποιεί όλες τις ευχές.

Το θέμα επιλέχθηκε για την 100ή επέτειο της Disney και ενώνει τη βασική ιδέα όλων των ταινιών της, ότι οι ευχές μπορούν να γίνουν πραγματικότητα ειδικά στο μαγικό βασίλειο των Ρόζας στην Ιβηρική Χερσόνησο.

A home for me, for you, and all of us! The City of Rosas! 🏰 🎶 ✨ See Disney's #WISH only in theaters November 22. pic.twitter.com/2o8c7cO00T — Disney Animation (@DisneyAnimation) November 2, 2023

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Chris Buck γνωστός από τις ταινίες «Frozen» και η Fawn Veerasunthorn. Τα επτά πρωτότυπα τραγούδια της ταινίας είναι μία συνεργασία της Τζούλια Μίτσελς, του βραβευμένου με Grammy, Μπεν Ράις, και του Ντέιβ Μέτζγκερ.

Το «Wish (Ευχή)» έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες για να πραγματοποιήσει όλα τα όνειρα στις 22 Νοεμβρίου και στην Ελλάδα μία ημέρα αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.