Θα δούμε τη Lady Gaga στον δεύτερο κύκλο της σειράς Wednesday;

Τα τελευταία χρόνια, η Lady Gaga έχει γίνει εξίσου γνωστή για τo ταλέντο της στην υποκριτική με συμμετοχές σε projects που έχουμε ήδη αγαπήσει πολύ.

Και τώρα, η πρωταγωνίστρια της σειράς Wednesday, η Jenna Ortega που βρέθηκε στις Χρυσές Σφαίρες άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί η τραγουδίστρια του Shallow να εμφανιστεί στον επόμενο κύκλο της σειράς.

Αφού η Lady Gaga έγινε viral στο TikTok τον περασμένο μήνα για τον i-con-ique χορό της Wednesday δεν θα σκεφτόσουν κι εσύ ότι η συμμετοχή της τραγουδίστριας είναι το επόμενο λογικό βήμα;

Όταν η Jenna Ortega ρωτήθηκε από δημοσιογράφο εάν θα μπορούσε να προβλέψει ότι η Lady Gaga θα είναι μέρος του Wednesday στο μέλλον, η Jenna είπε: «Είμαι σίγουρη ότι στο Netflix θα άρεσε αυτό. Νομίζω ότι η κυρία Θόρνχιλ και η Wednesday είχαν αυτή την περίεργη σχέση μέντορα ή κατά κάποιο τρόπο καταλάβαιναν η μία την άλλη με έναν συγκεκριμένο τρόπο, οπότε, αν η Lady Gaga επρόκειτο να είναι μέρος, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι δύο τέρατα που καταλαβαίνουν το ένα το άλλο.»

Jenna Ortega's reaction to Lady Gaga doing the viral #Wednesday dance on TikTok: "It's really crazy." #GoldenGlobes https://t.co/mPI0zz0SqB pic.twitter.com/pvfxYY3K0P