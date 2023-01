Έξαλλη η Σακίρα με τον Πικέ που έβγαλε τον γιο τους σε live streaming χωρίς τη συγκατάθεσή της

Αν και στις αρχές του Δεκέμβρη (του 2022 πια) η Σακίρα και Πικέ κατέληξαν σε συμφωνία για την επιμέλεια των 2 παιδιών τους - του 9χρονου Milan και του 7χρονου Sasha,- επικυρώνοντας και τυπικά τον χωρισμό τους, εν τούτοις φαίνεται ότι το πρώην ζευγάρι δεν μπορεί να τα «βρει» σχετικά με το θέμα της ανατροφής τους.

Η τελευταία κίνηση του ποδοσφαιριστή να συμπεριλάβει σε ζωντανή μετάδοση στο Twitch αυτή την εβδομάδα τον γιο τους Μίλαν, έκανε έξαλλη την λατίν; σούπερ σταρ, καθώς η ίδια δεν είχε δώσει την συγκατάθεσή της για την δημόσια έκθεση του απιδιού.

Μάλιστα, η Σακίρα έστειλε επιστολή σε πολλά ισπανικά μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τον πρώην σύντροφό της ότι έβγαλε το παιδί σε δημόσια θέα χωρίς την συγκατάθεσή της και μάλιστα σε ποδοσφαιρική συζήτηση με εκφράσεις ακατάλληλες για ανήλικους.

