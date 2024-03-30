Κρυφές συναντήσεις, εξομολογήσεις που πονάνε και κατηγορίες που εκτοξεύονται προς κάθε κατεύθυνση στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Γαλάτης βρίσκει τον Κίτσο, όμως αντί να τον πείσει να μείνει μακριά από τη Μάρμω, όπως του ζήτησε η Δέσποινα, αυτός κάνει το αντίθετο και τον βοηθάει να συνεχίσει τη σχέση του μαζί της, κανονίζοντας μάλιστα να βρεθούν κρυφά στο ξενοδοχείο της Νίνας. Όμως εκεί, θα βρεθεί κι ο Ανδρέας με τον Μαρκέζη!

Παράλληλα, η σχέση του Φάνη με τον Στάθη οδηγείται σε ολοκληρωτική ρήξη μετά την αποκάλυψη πως για την αυτοκτονία του Μονογιού ευθύνονταν ο Φάνης, η Δέσποινα κι ο Σολδάτος.

Στο Γραμματικό, η Μιρέλλα ζητάει τη βοήθεια του Παπά ώστε να μπορέσει να βρει τα οστά του αδελφού της και να τον θάψει όπως πρέπει.

Η Θάλεια αποφασίζει να βοηθήσει τον Στέφανο και να τον φροντίσει μετά το ατύχημα που είχε στα μεταλλεία.

Τέλος, η Νίνα προσπαθεί να βρει στοιχεία που ενοχοποιούν τον Μαρμάρη όμως αυτός είναι πάλι ένα βήμα μπροστά από όλους και έχει βρει τον τρόπο να διώξει τις υποψίες από πάνω του και να τις στρέψει στη Μιρέλλα…

