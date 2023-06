Tribeca Festival 2023: Ανακοινώθηκε η κριτική επιτροπή – Brendan Fraser, Stephanie Hsu, Jeremy O. Harris είναι μερικά από τα ονόματα

Το Tribeca Festival αποκάλυψε τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα επιλέξουν τους νικητές στις διάφορες κατηγορίες για το 2023. Πρόκειται για ένα πλήθος σκηνοθετών, συγγραφέων, ηθοποιών, παραγωγών και πολιτιστικών προσωπικοτήτων που περιλαμβάνει τον βραβευμένο με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ και την υποψήφια για Όσκαρ Στάφανι Χσου.

Στην κριτική επιτροπή συμμετέχουν, επίσης, ηθοποιοί όπως η Ζόι Ντόιτς, η Νταϊάνα Άγκρον, η Ζαζί Μπιτζ, η Κέιτ Σίγκελ, η Νίνα Ντόμπρεβ, η Πάιπερ Περάμπο, ο Νόα Σεντίνεο και η Κλόι Γκρέις Μορέτζ. Ο ράπερ Chance the Rapper, ο θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος Τζέρεμι Ο. Χάρις και σκηνοθέτες όπως ο Άντριου Αχν, ο Mark Duplass, ο Στίβεν Κέι και η Κλέα ΝτουΒάλ, είναι επίσης μέλη της κριτικής επιτροπής.

The 2023 Tribeca Festival jury has been announced.



This year’s jury is composed of esteemed storytellers such as Nina Dobrev, Noah Centineo, Dianna Agron, Brendan Fraser, and more.



Learn more about the jurors and jury categories at https://t.co/biRMklj8uV #Tribeca2023 pic.twitter.com/uDqsQFaqz8