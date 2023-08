Tory Lanez: Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση για τον πυροβολισμό κατά της Megan Thee Stallion Ψυχαγωγία 13:33, 09.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

248

bookmark

Your browser does not support the audio element.

O ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Daystar Peterson, της προσέφερε μετά το περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκε ένα εκατ. δολάρια για να μην μιλήσει στην αστυνομία