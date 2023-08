Jamie Lee Curtis: Πρωταγωνιστεί στο «Jealousy» του Offset – Δείτε video

Το «Jealousy» είναι μια συνεργασία μεταξύ του ράπερ και της συζύγου του, Cardi B

Ο Offset επαίνεσε τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, Τζέιμι Λι Κέρτις, αποκαλώντας την «αυθεντική» επειδή πρωταγωνίστησε στο μουσικό βίντεο του «Jealousy».

Ο ράπερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Good Morning America γνωστοποίησε πώς η ηθοποιός συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει στο μουσικό βίντεο. «Η Τζέιμι Λι Κέρτις είναι αυθεντική» είπε. «Λοιπόν, επικοινώνησα με τη Τζέιμι Λι Κέρτις στο Instagram και είπα: "Ναι, έχω μια ιδέα. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ μαζί σας"».

«Μου απάντησε τόσο γρήγορα. Μου έγραψε: "Ναι, σε κατάλαβα, αλλά πρέπει να με ακολουθήσεις". Έτσι κατάλαβα ότι ήταν χαλαρή».

Η επικοινωνία τους πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τη βράβευση της ηθοποιού με Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου στην τελετή απονομής του 2023 για την ερμηνεία της στην ταινία «Everything Everywhere All At Once».

Η ηθοποιός και ο ράπερ αντάλλαξαν αριθμούς τηλεφώνου και στη συνέχεια συμφώνησαν να συνεργαστούν.

Στο βίντεο για το τραγούδι που παρωδεί την παράξενη συνέντευξη του Τζέιμς Μπράουν στο CNN το 1988, η Κέρτις πρωταγωνιστεί ως ρεπόρτερ που ανακρίνει τον Offset για τους ισχυρισμούς ότι τον απάτησε η σύζυγός του Cardi B τον Ιούνιο. «Οι θαυμαστές σου λένε ότι υπάρχει πολύ δράμα ανάμεσα σε σένα και την όμορφη σύζυγό σου Cardi B» αναφέρει η Τζέιμι Λι Κέρτις και ο ράπερ απαντά με: «Χαααα».

Το «Jealousy» είναι μια συνεργασία μεταξύ του ράπερ και της συζύγου του. Το βίντεο κυκλοφόρησε αφού ο Offset κατηγόρησε με ανάρτηση στο Instagram που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του την Cardi B ότι τον απάτησε.

