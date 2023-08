Coldplay: Αυτά είναι τα τραγούδια που ανυπομονούμε να ακούσουμε live στην Αθήνα το επόμενο καλοκαίρι Ψυχαγωγία 12:38, 09.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

73

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι Coldplay έρχονται στην Ελλάδα για δύο εκρηκτικές συναυλίες στις 8 και 9 Ιουνίου 2024