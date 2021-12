Η σειρά ''Emily in Paris'' ξεχώρισε το 2020 για διάφορους λόγους. Μας ταξίδεψε στο Παρίσι όταν ο κορωνοϊός δεν επέτρεπε πολλά ταξίδια, μας γέμισε μόδα μιας και πίσω από τα outfits βρίσκεται η Patricia Field (γνωστή και από το ''Sex and the City'') και μας έδωσε μια χαλαρή, ευχάριστη σειρά για να περνά η ώρα. Γενικά είχε όλα τα καλά αν έψαχνες μια διέξοδο στα lockdowns και στα περιοριστικά μέτρα του COVID.

Τώρα, η Lily Collins και η παρέα της επιστρέφουν για την 2η σεζόν που από σήμερα, 22 Δεκεμβρίου, είναι διαθέσιμη στο Netflix. Με αφορμή την κυκλοφορία των νέων επεισοδίων, λοιπόν, το επίσημο κανάλι του Netflix στο YouTube μάς βάζει στα γυρίσματα, με το καστ να αποκαλύπτει σκέψεις και συναισθήματα για τα 10 νέα επεισόδια αλλά και τι θα δούμε.

Πηγή: Must

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις