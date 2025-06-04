Το γυμνό του Patrick Schwarzenegger στο White Lotus ξάφνιασε τον μπαμπά Arnold

Υπήρξαν αρκετές σοκαριστικές στιγμές στην 3η σεζόν του The White Lotus, ιδίως για τις οικογένειες των ηθοποιών. Στο πρώτο κιόλας επεισόδιο, ο Patrick Schwarzenegger αιφνιδίασε τους δικούς του όταν ο χαρακτήρας του, ο Saxon, εμφανίστηκε εντελώς γυμνός. Ο πατέρας του, Arnold Schwarzenegger, αποκάλυψε στη συνέντευξή τους για το Variety Actors on Actors ότι η σκηνή τον άφησε άναυδο, μέχρι που θυμήθηκε το δικό του παρελθόν.

Η μεγάλη αποκάλυψη

Η σκηνή με το γυμνό του Patrick εκτυλίχθηκε καθώς ο Saxon ετοιμαζόταν να κοιμηθεί δίπλα στον μικρότερο αδελφό του, Lochlan (Sam Nivola), και γδύθηκε στο μπάνιο. Όταν προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο, η οικογένεια Schwarzenegger δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένη.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω», είπε ο Arnold στον Patrick στη συνέντευξή τους. «Λέω από μέσα μου, ‘Βλέπω τη σειρά σου και βλέπω τα οπίσθιά σου να πετάγονται εκεί έξω’». Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. «Και ξαφνικά, βλέπω και το μόριο. Τι γίνεται εδώ πέρα; Είναι τρέλα αυτό», πρόσθεσε ο Arnold.

Μετά το αρχικό σοκ, ωστόσο, έκανε μια προσωπική αναδρομή. «Είπα στον εαυτό μου, ‘Arnold, χαλάρωσε. Έκανες τα ίδια στο Conan και στο Terminator, οπότε μην παραπονιέσαι’», θυμάται. «Αλλά με ξάφνιασε το ότι ακολουθείς τόσο πιστά τα βήματά μου».

Οι αντιδράσεις της οικογένειας

Ο Arnold δεν ήταν ο μόνος που έμεινε έκπληκτος. Ο Patrick είχε περιγράψει στην εκπομπή Today τον Μάρτιο πώς ήταν να βλέπει τη σκηνή με την οικογένειά του και εξήγησε ότι «όλοι αντέδρασαν διαφορετικά». Ο πατέρας του το βρήκε ξεκαρδιστικό, ενώ ο γαμπρός του, Chris Pratt, αστειεύτηκε ότι μπορεί να κοιτάξει όσο θέλει, γιατί «δεν είναι συγγενής εξ αίματος», είπε ο Patrick. Η μητέρα του, Maria Shriver, «δεν κατάλαβε καν τι έγινε», και η αρραβωνιαστικιά του, Abby Champion, ήταν «λίγο αναστατωμένη.»

Μετά την προβολή, ο Patrick σκέφτηκε πως καλό θα ήταν να κάνουν ένα διάλειμμα από τις οικογενειακές προβολές White Lotus. «Μάλλον θα απέχω λίγο από το να βλέπω τη σειρά με την οικογένεια για τα επόμενα επεισόδια», είπε τότε.

Οι γονείς του, πάντως, δεν φάνηκαν να ταράχτηκαν ιδιαίτερα. Η μητέρα του δήλωσε αργότερα στο People ότι δεν πρόσεξε τη σκηνή ολόγυμνου γιατί είχε επικεντρωθεί στο πρόσωπό του. «Τα παιδιά μου λένε, ‘Το είδες αυτό;’ Και λέω, ‘Τι; Όχι’», είπε. Η Shriver συμπλήρωσε πως είναι «υπερβολικά χαρούμενη» που βλέπει την προσπάθεια του Patrick να αποδίδει.

Η υπερηφάνεια του Arnold

Όσο για τον Arnold, μόλις ξεπέρασε το αρχικό σοκ, φρόντισε να στηρίξει δημόσια τον γιο του. Σε ανάρτησή του στο Instagram στις 11 Φεβρουαρίου έγραψε:

«Ήμουν ενθουσιασμένος που έκανα ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα για να γιορτάσω μαζί με τον @patrickschwarzenegger την πρεμιέρα του White Lotus Season 3. Τι σόου! Θα μπορούσα να προσποιηθώ ότι με ξάφνιασε η σκηνή με το γυμνό, αλλά τι να πω, το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Μην το χάσετε αυτή την Κυριακή, εμπιστευτείτε με».

Στη μεταξύ τους συνέντευξη για το Actors on Actors, δεν έκρυψε την περηφάνια του: «Δεν μου ζήτησες ποτέ να πάρω τηλέφωνο κάποιο στούντιο ή κάποιον ατζέντη. Δεν μου ζήτησες ποτέ συμβουλές για την υποκριτική. Είσαι μια σπάνια περίπτωση, και είμαι πάρα, πάρα πολύ περήφανος για σένα».

