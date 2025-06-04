Emma Thompson: Θα τιμηθεί από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο

Η Έμμα Τόμσον θα τιμηθεί από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, στο οποίο θα κάνει πρεμιέρα η νέα της ταινία, το θρίλερ δράσης του Μπράιαν Κερκ «The Dead of Winter».

Η Αγγλίδα ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστει και είναι και εκτελεστική παραγωγός της ταινίας, είναι η μόνη στην ιστορία των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών που έχει κερδίσει Όσκαρ τόσο για ερμηνεία («Howard’s End») όσο και για συγγραφή σεναρίου («Sense and Sensibility»).

Η Έμμα Τόμσον θα τιμηθεί από το ελβετικό Φεστιβάλ, το οποίο είναι η κορυφαία εκδήλωση της Ευρώπης αφιερωμένη στον ανεξάρτητο κινηματογράφο, με το βραβείο Leopard Club.

Η Τόμσον επαινείται από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ του Λοκάρνο για την καριέρα της στην υποκριτική, τη συγγραφή και την παραγωγή που εκτείνεται τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο, σε ανεξάρτητες ταινίες αλλά και μεγάλες υπερπαραγωγές. «Η προθυμία της Τόμσον να ρισκάρει με τους ρόλους της σημαίνει ότι έχει παραμείνει μια ζωτική δύναμη στη σκηνή και την οθόνη για τέσσερις δεκαετίες, μια απόδειξη του βάθους της αγάπης που τρέφουν γι' αυτήν πολλές γενιές θαυμαστών», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φεστιβάλ.

Η ταινία «The Dead of Winter» θα κάνει πρεμιέρα στο Λοκάρνο στις 8 Αυγούστου και το ίδιο βράδυ η Έμμα Τόμσον θα παραλάβει το βραβείο της στην Piazza Grand της ελβετικής πόλης.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, Τζόνα Α. Νατζάρο σχολίασε: «Η Έμμα Τόμσον ενσαρκώνει τα καλύτερα μιας παράδοσης ερμηνευτών που συνεχίζουν να είναι σε θέση να εμποτίζουν κάθε ρόλο με την βαθύτερη γνώση για το έργο του ηθοποιού».

«Συνεργαζόμενη με σεναριογράφους τόσο εξαιρετικούς όσο η ίδια, αντιμετωπίζοντας άφοβα συνεχώς μεταβαλλόμενους χαρακτήρες, μεταβαίνοντας από τον Σαίξπηρ στον Τζέιμς Άιβορι, από τη μαγεία του «Harry Potter» στις μεταμορφώσεις της «Nanny McPhee», συνέχισε να εκπλήσσει το κοινό σε μια καριέρα που της έχει χαρίσει πολυάριθμα βραβεία, όπως δύο Όσκαρ, δύο Χρυσές Σφαίρες, τρία BAFTA, έναν Χρυσό Λέοντα και ένα Έμμυ», τόνισε.

