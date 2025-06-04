Big Brother: Απασφάλισε η Αργυρώ: «Θα έπρεπε να ντρέπεται όλη η Κρήτη που σε στηρίζει»

Πρωτοφανές ξέσπασμα της Αργυρούς σημειώθηκε στο επεισόδιο της Τρίτης. Η παίκτρια ορμώμενη από έναν έντονο διάλογο στον κήπο, πήρε φόρα και απασφάλισε κατά της παρέας της Ζωής Ασουμανάκη.

«Αρκετά σας ανέχτηκα και εσένα και αυτήν και την κοντή» είπε, επιτιθέμενη προς τον Κας, για να πάρει σειρά η Κρητικιά: «Έχεις ένα πολύ ωραίο περιτύλιγμα με μαύρα σκουλίκια... Έπρεπε να ντρέπεται όλη η Κρήτη που σε ψηφίζει, απορώ με τους Κρητικούς».

Ο καβγάς συνεχίστηκε, με περισσότερους παίκτες να παίρνουν θέση υπέρ της Αργυρούς, με τη Ζωή ωστόσο να μη δείχνει να πτοείται και να ανταποδίδει τις επιθέσεις.

Η κατάσταση όμως κάπου φάνηκε να ξεφεύγει όταν το μοντέλο από την Κρήτη επιτέθηκε στον Νίκο Ζαφειράκη. Εκεί, η ψυχραιμότερη φίλη της, Φένια, παρενέβη για να την ηρεμήσει.

