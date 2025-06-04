Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στη γραφική κυκλαδίτικη Τήνο και σήμερα, Τετάρτη 4 Ιουνίου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής για 2η μέρα αναδεικνύουν τις ομορφιές του νησιού αλλά και θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν τους κατοίκους του.

Η γραφικότητα της Στενής Τήνου ξετυλίγεται μπροστά μας με οδηγό έναν νέο άνθρωπο που, μετά από ένα πρόβλημα υγείας, άφησε την Αθήνα για το χωριό. Εκεί δημιούργησε ένα πρόγραμμα περιηγήσεων που αναδεικνύει τους ανθρώπους και τον πολιτισμό του τόπου του.

Αγωνιούν οι κάτοικοι της Τήνου για την ανεξέλεγκτη αύξηση των ανεπιτήρητων κατσικιών που στην προσπάθειά τους να βρουν τροφή καταστρέφουν καλλιέργειες, κτήματα και περιουσίες. Πώς θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα που οι ίδιοι οι άνθρωποι δημιούργησαν, εγκαταλείποντας ελεύθερα τα κατσίκια;

Ένα πρότυπο, οικολογικό κατάλυμα δημιούργησαν στην Τήνο δύο ειδικοί στο περιβάλλον, δείχνοντάς μας ότι ένας άλλος κόσμος στον τομέα του τουρισμού είναι εφικτός. Ο σχεδιασμός έχει βάση την αυτονομία, την αειφορία και τη βιωσιμότητα.

Εκατό και πλέον χρόνια ζωής μετρά ο Μεγάλος Καφενές στον Πύργο, που πια βρίσκεται στα χέρια της τέταρτης γενιάς. Κάτω από τον γεροπλάτανο, ο 39χρονος ιδιοκτήτης του, ο Αργύρης, έχει καταφέρει να συγκεντρώνει και νέους ανθρώπους χειμώνα – καλοκαίρι.

Ο Βώλαξ της Τήνου είναι ένα χωριό που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Το χαρακτηρίζουν γιγάντιοι βράχοι εκατομμυρίων ετών, που πάνω τους έχουν χτιστεί τα σπίτια. Η καλαθοπλεκτική είναι η τέχνη που καλλιεργήθηκε εδώ και έζησε τους κατοίκους του.

Σήμα κατατεθέν της Τήνου οι περιστεριώνες, που άλλοτε εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των πτηνών αλλά και των αγροτών που εξασφάλιζαν λίπασμα για τη γη τους. Σήμερα αποτελούν πηγή έμπνευσης για σύγχρονους καλλιτέχνες. Η Στέλλα είναι κατασκευάστρια βιτρό και αποτυπώνει στο γυαλί εικόνες που χαρακτηρίζουν το νησί της.

