Ο Jimmy McGovern έκανε και πάλι το θαύμα του. Όσοι είχαμε δει την πρώτη σεζόν της σειράς, με το καθηλωτικό δίδυμο Sean Bean (Game of Thrones, Lord of the Rings) και Stephen Graham (Bodies, Snatch), δεν μπορούσαμε παρά να ανυπομονούμε για την συνέχεια του Time.

H άφιξη, από την άλλη, του σταθερά στην κορυφή αστεριού, Bella Ramsey στο ολοκαίνουριο τηλεοπτικό σύμπαν της βραβευμένης αστυνομικής σειράς, μεγάλωσε ακόμα περισσότερο τις προσδοκίες μας. Η αναμονή σιγά σιγά τελειώνει, αφού η COSMOTE TV φέρνει αποκλειστικά στις οθόνες μας την πολυβραβευμένη βρετανική σειρά, στις 21 Νοεμβρίου στις 22:00.

Η στροφή της ιστορίας σε γυναικείες πλέον φυλακές, το δυνατό και ανανεωμένο καστ και το πολλά υποσχόμενο σενάριο, προμηνύουν μια από τις καλύτερες σειρές της φετινής σεζόν, που δικαιωματικά αξίζουν μια θέση στην must – watch list μας.

Τι έγινε στην προηγούμενη σεζόν;

Μπορεί ο δεύτερος κύκλος του Time από το BBC να έχει τελείως διαφορετικό καστ, όμως κυμαίνεται σε παράλληλους δρόμους. Η πρώτη σεζόν, για όσους την έχουν ξεχάσει, επικεντρώθηκε σε δύο χαρακτήρες, στην σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε έναν κρατούμενο και έναν φύλακα.

Ένας βαθιά θρησκευόμενος και ηθικός φύλακας, του οποίου η πίστη και οι αρχές δοκιμάζονται, ένας κρατούμενος που βυθίζεται στις τύψεις για τον φόνο που διέπραξε (κατά λάθος) και μια εντελώς ωμή και αντικειμενική αναπαράσταση της καθημερινότητας στις φυλακές, που παράλληλα αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες και τις αδικίες του σωφρονιστικού συστήματος.

