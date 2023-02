The Voice: Συγκίνηση, χορός και τελικές αποφάσεις για τα live!

Για άλλη μια φορά, Σάκης Ρουβάς, Πάνος Μουζουράκης, Κωνσταντίνος Αργυρός και Έλενα Παπαρίζου κλήθηκαν να πάρουν μερικές δύσκολες αποφάσεις, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη αφού το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό.

Συναρπαστικό το τελευταίο επεισόδιο (11/2) των battles του The Voice, στον ΣΚΑΪ με τις ομάδες των coaches να παίρνουν την τελική τους μορφή.

Πράγμα που φάνηκε ήδη από την πρώτη μονομαχία. Από την ομάδα της Έλενας, Θεοδώρα Μουρατίδου και Ελένη Θεοδωρίδου «μονομάχησαν» στο When You Believe.

Το ντουέτο τους ήταν τόσο συναισθηματικά φορτισμένο που η Έλενα Παπαρίζου συγκινήθηκε και δυσκολεύτηκε να μιλήσει.

Θα συνεχίσω με την Θεοδώρα. Θέλω όμως να ξέρεις κάτι, Θεοδώρα μου, πως η Ελένη ήταν εξαιρετική. Καμία σχέση με τις πρόβες γιατί σήμερα μας το «είπες» το τραγούδι, Ελένη» κατέληξε, στη συνέχεια, η Έλενα Παπαρίζου δίνοντας έτσι στη Θεοδώρα Μουρατίδου το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση του Voice.

Δυνατή ήταν η μονομαχία και ανάμεσα στη Δήμητρα Κωνσταντοπούλου και τον Ζαφείρη Παρασχάκη για την ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. «Εκδρομή» του Μιχάλη Χατζηγιάννη ήταν το τραγούδι τους και τα έδωσαν όλα πάνω στη σκηνή, προκαλώντας «πονοκέφαλο» στον coach τους. Μπορεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός να επέλεξε τον Ζαφείρη, όμως ο Πάνος Μουζουράκης πάτησε το κουμπί του steal και έφερε στην ομάδα του τη Δήμητρα.

Πέρα από τα ντουέτα για το διαγωνιστικό κομμάτι, η σκηνή του Voice «γέμισε» και από τις μελωδίες των coaches και των «βοηθών» τους. Την αρχή έκανε ο Πάνος Μουζουράκης με τον Στέφανο Κορκολή σε μια μουσική συνεργασία που έφερνε κάτι από μιούζικαλ. Τους δύο τους συντρόφευσε η εξαιρετική Σοφία Μανουσάκη με τη βελούδινη φωνή της.

Τη σκυτάλη πήραν αργότερα ο Σάκης Ρουβάς και η Έλλη Κοκκίνου. Σε ένα συναρπαστικό medley δικών τους επιτυχιών, ξεσήκωσαν το κοινό και ανέβασαν το κέφι στο κατακόρυφο. Πώς θα μπορούσε να γίνει, άλλωστε, όταν το ντουέτο είχε έντονες πινελιές από Grease.

Πλέον, παίκτες και κριτές δίνουν ραντεβού στα battles που προμηνύονται συγκλονιστικά!





Πηγή: skai.gr

