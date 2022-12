The Voice of Greece: Δυσκολεύουν τα «σε θέλω», παραμένει ο ενθουσιαμός - Μία ακόμη blind audition με απίθανες φωνές

Αυτή την Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό

Αυτή την Κυριακή στις 21.00, το TΗΕ VOICE OF GREECE υποδέχεται 16 διαγωνιζόμενους που βάζουν τα δυνατά τους για να γυρίσουν τις καρέκλες των coaches.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Σάκης Ρουβάς βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των ομάδων τους και πλέον οι καρέκλες τους γυρίζουν δύσκολα!

Οι ιστορίες αγάπης έχουν την τιμητική τους σε αυτό το επεισόδιο του The Voice of Greece ενώ οι coaches πια δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Επιστρατεύουν όλα τα δυνατά τους στοιχεία για να διεκδικήσουν τους διαγωνιζόμενους αλλά και ενθουσιάζονται από απρόσμενες επιλογές τραγουδιών.

Τελικά, αν τραγουδήσεις Κωνσταντίνο Αργυρό στη σκηνή του THE VOICE σου δίνει πλεονέκτημα ή κάνει ακόμα πιο δύσκολη την πρόκριση;

Ο Γιώργος Λιανός από το family room δίνει το δικό του ρεσιτάλ! Ποιοι θα πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση; Αυτή την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στις 21.00!

THE VOICE OF GREECE VII

IT’S OUR LUCKY 7!

#TheVoiceGR

FB https://www.facebook.com/TheVoiceofGreece/

TW https://twitter.com/TheVoiceofGreece/

IN https://www.instagram.com/TheVoiceofGreece/



Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.