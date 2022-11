The Voice of Greece: Εκπλήξεις, «μάχες» και... φοβερές ερμηνείες!

Αρκετοί ήταν οι διαγωνιζόμενοι που "κέρδισαν" με την ερμηνεία τους τους κριτές και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ενώ για ορισμένους εξ'αυτών οι coaches έδωσαν μάχη σώμα με σώμα.

Εξαιρετικές φωνές, υπέροχα τραγούδια, γέλιο και άφθονα χαμόγελα είχε και το χθεσινό επεισόδιο του The Voice of Greece.



Για παράδειγμα η Διονυσία Στούπου που τραγούδησε το "Σαν Τριαντάφυλλο" οδήγησε τον Πάνο και τον Κωνσταντίνο σε τρομερή "μονομαχία", την οποία νίκησε ο coach των "Τιμπανιστών". Το ίδιο συνέβη και με την Dodona, η οποία με την απίστευτη ενέργεια και την τεράστια έκταση της έβαλε "φωτιά" στο πλατό.







Ένας παλιός γνώριμος επέστρεψε στο "The Voice" και έκανε για ακόμη μια φορά τους κριτές να γυρίσουν την καρέκλα τους. Ο λόγος για τον Φίλιππο Μαχαίρα, ο οποίος είχε περάσει και πέρυσι από την φάση των "Blind Auditions", αλλά δεν εμφανίστηκε στα "Battles" γιατί διαγνώστηκε με κορονοϊό. Θα πάρει φέτος την "εκδίκηση" του;





Ο Χρήστος Βορδόχειλας αν και αγχωμένος έκανε δύο από τους coaches να πατήσουν το "μαγικό" κόκκινο κουμπί και στην συνέχεια αποκάλυψε μια ιστορία του παρελθόντος. Συγκεκριμένα ανέφερε πως ο Σάκης Ρουβάς είχε ανεβάσει την σύζυγο του πάνω στην σκηνή σε μια συναυλία στην Κάλυμνο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τον φθονεί.







Οι πλάκες, τα γέλια, αλλά και οι άκρως εντυπωσιακές φωνές δεν έλειψαν ούτε από το σημερινό επεισόδιο. Το μόνο σίγουρο είναι πως η συνέχεια θα είναι συγκλονιστική.



