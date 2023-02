Τhe Voice of Greece: Ολοκληρώνονται απόψε τα cross battles - Δείτε το τρέιλερ

Οι εκρηκτικές εμφανίσεις των coaches και το νέο τραγούδι του Σάκη Ρουβά σε πρώτη παρουσίαση

Ένα ακόμα συγκλονιστικό live μας περιμένει απόψε στο The Voice of Greece με τη συνέχεια των Cross Battles. 14 φωνές διεκδικούν τις τελευταίες επτά θέσεις για τον ημιτελικό και υπόσχονται να βάλουν τα δυνατά τους για να καταπλήξουν το τηλεοπτικό κοινό που είναι και ο τελικός κριτής τους.

Οι υπερήφανοι μέντορές τους, Κωνσταντίνος Αργυρός, Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς στέκονται πάντα στο πλευρό τους συμβουλεύοντας και καθοδηγώντας τους σε όλη την προετοιμασία και στις πρόβες.



Τρεις από τους coaches θα ανέβουν απόψε στη σκηνή του The Voice of Greece: η Έλενα Παπαρίζου θα ερμηνεύσει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Φεύγω» στο οποίο συνεργάζεται ξανά μετά από 12 χρόνια από την τελευταία τους μουσική συνεργασία, με τον Γιώργο Σαμπάνη. Αμέσως μετά, η coach θα υποδεχτεί στο stage τις Marseaux και Joanne για να μας ξεσηκώσουν με το Arcade remake της επιτυχίας «Κάτσε καλά».

Η συνέχεια στο stage αναμένεται εκρηκτική καθώς ο Σάκης Ρουβάς θα ερμηνεύσει σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έλα και θα δεις», μια μπαλάντα που συγκινεί κι ταξιδεύει σε μουσική και στίχους Λευτέρη Κιντάτου. Έπειτα ακολουθεί το πιο… σοκαριστικό ντουέτο του με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Σοκ»!

Οι μεγαλύτερες φωνές βρίσκονται στο «The Voice of Greece», εσύ που θα είσαι Σάββατο βράδυ στις 21.00;

