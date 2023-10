«American Symphony»: Προηγείται στις υποψηφιότητες για τα Βραβεία Ντοκιμαντέρ της Ένωσης Κριτικών

Το «American Symphony» του Netflix, το οποίο ακολουθεί τον βραβευμένο με Grammy και Όσκαρ τραγουδιστή, Τζον Μπατίστ, καθώς προετοιμάζεται για την ερμηνεία του στο Carnegie Hall, συγκέντρωσε τις περισσότερες, συνολικά έξι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Ντοκιμαντέρ της Ένωσης Κριτικών (Critics Choice Association) 2023 με έξι.

Μεταξύ άλλων, ο σκηνοθέτης του, Μάθιου Χάινεμαν, διεκδικεί το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους και Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Τα ντοκιμαντέρ «20 Days in Mariupol» του PBS, «Kokomo City» της Magnolia Pictures και το «Still: A Michael J. Fox Movie» της Apple Original Films βρίσκονται στη δεύτερη θέση με πέντε υποψηφιότητες το καθένα.

Taylor Swift’s “The Eras Tour” has been nominated for a Critics Choice Award in the music documentary category. https://t.co/Hk0hBxNu8D