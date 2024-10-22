TEMPTING FORTUNE με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Στο προηγούμενο επεισόδιο, Αλεξάνδρα και Μαρί Ροζ ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές – η μία οδηγεί στην κατασκήνωση και στη συνέχεια του παιχνιδιού, η άλλη στην έξοδο από το Tempting Fortune. Ποια από τις δύο διαγωνιζόμενες επέλεξε τη λάθος διαδρομή; Κάποιοι από τους συμπαίκτες στενοχωριούνται με αυτή την εξέλιξη, ενώ κάποιοι άλλοι όχι.

Οι διαφορετικές απόψεις δίνουν αφορμή για νέους καβγάδες ανάμεσά τους. Gogos, Χρήστος, Σταυρούλα και Γιάννης έρχονται σε μεγάλη αντιπαράθεση.

Οι κανόνες, βέβαια, του παιχνιδιού δίνουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να επαναφέρουν την παίκτρια που αποχώρησε – αυτό όμως θα κοστίσει 20.000 ευρώ από το ταμείο. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και τι αντίκτυπο θα έχει στις σχέσεις των παικτών;

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα και να εκτονώσει την ένταση των ταξιδιωτών με το παιχνίδι που τους παρουσιάζει. Ένα παιχνίδι διασκεδαστικό, που όμως απαιτεί ακρίβεια και συντονισμένες κινήσεις. Ποιος θα κερδίσει το απολαυστικό έπαθλο;

TEMPTING FORTUNE

