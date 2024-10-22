Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η Xριστιάνα Κατσιέρη είναι 21 χρονών και θα είναι η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό ομορφιάς «Miss Υφήλιος». Τα καλλιστεία θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου στο Μεξικό.

Τη γνωρίσαμε στο «My Style Rocks» το 2023, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει για τις ενδυματολογικές της επιλογές και την προσωπικότητά της.

Μάλιστα, το 2022 κέρδισε τον διαγωνισμό ομορφιάς "Miss GS Hellas", ενώ έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα και στα "Miss Earth".Λίγο πριν ταξιδέψει στο Μεξικό για τον διαγωνισμό «Μiss Υφήλιος 2024», η Χριστιάνα μοιράστηκε τα συναισθήματά της στο skai.gr, αποκαλύπτοντας την αγωνία και την προσμονή της.

-Πως νιώθεις λίγο πριν τον διαγωνισμό «Μiss Υφήλιος» 2024;



Νιώθω περηφάνια που έχω την τιμή να εκπροσωπήσω την Ελλάδα, μια χώρα με τόση

ομορφιά, ιστορία και παράδοση. Είναι σαν να κουβαλάω μαζί μου όλα τα χαμόγελα, την

υποστήριξη και την αγάπη των ανθρώπων μου. Παρά το άγχος, υπάρχει μια αίσθηση

ανυπομονησίας, καθώς η προετοιμασία ήταν μεγάλη και ξέρω ότι αυτή η εμπειρία θα είναι

μοναδική. Θέλω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για την πατρίδα μου. Θέλω να δείξω

στον κόσμο ότι η αληθινή ομορφιά δεν είναι μόνο εξωτερική, αλλά πηγάζει από την καρδιά

και το πάθος μας για τα όνειρά μας.

- Θα υπάρχουν κάποια ελληνικά στοιχεία στις εμφανίσεις σου και στις ενδυματολογικές σου επιλογές;



Η φετινή εθνική μας ενδυμασία είναι εμβληματική. Άλλωστε είμαι ambassador της εκστρατείας που κάνουν τα εθνικά καλλιστεία GS Hellas στο εξωτερικό με το μότο “Τake Οur Ηistory Βack”. Η εθνική μας ενδυμασία δεν είναι μια απλά ενδυμασία είναι statement.

Ζητάμε την ιστορία μας πίσω και μέσα απ την εθνική ενδυμασία αυτό θα είναι πασιφανές. Δεν μπορώ να δώσω άλλα στοιχεία, τα υπόλοιπα στις οθόνες!



-Τι στόχους έχεις βάλει και τι σε αγχώνει λίγο πριν αναχωρήσεις για το Μεξικό;

Θέλω να αξιοποιήσω τις ευκαιρίες που θα μου δοθούν, για να χτίσω μια καριέρα με νόημα και δημιουργικότητα. Αυτό που με αγχώνει πιο πολύ είναι αν θα τα καταφέρω να ισορροπήσω όλες τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες. Προσπαθώ όμως να το βλέπω σαν μια πρόκληση που με κάνει πιο δυνατή και αποφασιστική.

