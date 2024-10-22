Ο Όζι Όσμπορν εισήχθη για δεύτερη φορά στην Αίθουσα της Δόξας της Ροκ εντ Ρολ (Rock & Roll Hall of Fame). Ο 75χρονος σταρ των Black Sabbath ευχαρίστησε τη σύζυγό του, μάνατζερ ταλέντων και σταρ ριάλιτι σόου, Σάρον Όσμπορν, που τον «έσωσε» παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση στην αρένα Rocket Mortgage FieldHouse, στο Κλίβελαντ του Οχάιο.

Είχε προηγουμένως ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame με το συγκρότημα της heavy metal και είναι ένας από τους λίγους μουσικούς συμπεριλαμβανομένου του Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ που τους αποδίδεται η σπάνια τιμή και ως σόλο καλλιτέχνες και ως μέλη γκρουπ. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όποιον με ψήφισε στο Rock and Roll Hall of Fame για το σόλο έργο μου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», είπε απευθυνόμενος στο πλήθος όταν ο ηθοποιός Τζακ Μπλακ του απένειμε το βραβείο.

«Οι θαυμαστές μου ήταν τόσο πιστοί όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω επαρκώς» τόνισε ο Όζμπορν και ευχαρίστησε τους μουσικούς του και όσους ανθρώπους τον στήριξαν στην πολυετή καριέρα του και την οικογένειά του.

«Ήμουν πολύ τυχερός όλα αυτά τα χρόνια που παίζω με μερικούς από τους καλύτερους κιθαρίστες, μπασίστες και ντράμερς παγκοσμίως. Κάποιοι από αυτούς είναι εδώ σήμερα. Ωστόσο πρέπει να πω ένα πράγμα για έναν τύπο με το όνομα Ράντι Ρόουντς. Αν δεν είχα συναντήσει τον Ράντι Ρόουντς δεν θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή. Και περισσότερο από αυτό, τη γυναίκα μου τη Σάρον. Μου έσωσε τη ζωή. Καθώς επίσης τα εγγόνια και τα παιδιά μου. Τους αγαπώ όλους» πρόσθεσε.

Ο Τζακ Μπλακ επαίνεσε τον Όζι Όσμπορν, ο οποίος τιμήθηκε για την πολυετή σόλο καριέρα του. Ο Μπλακ σύγκρινε τον Όσμπορν με έναν άλλο θρυλικό ταραχοποιό λέγοντας ότι έχει: «τόσο μεγάλο χάρισμα, είναι ο Τζακ Νίκολσον της ροκ».

Επισημαίνοντας ότι ο Όζι Όσμπορν είναι ο σημαντικότερος αρχηγός γκρουπ στην ιστορία του ροκ εν ρολ, ο Τζακ Μπλακ θυμήθηκε την πρώτη φορά που άκουσε έναν από τους δίσκους του τραγουδιστή, τον «Blizzard of Ozz» σε ηλικία 13 ετών, λέγοντας: «Όταν ακούμπησε η βελόνα, ο παράδεισος του βινυλίου άνοιξε από πάνω μου, δεν ξέρω. Στη συνέχεια, το δεύτερο τραγούδι, «Crazy Train». Υπήρξε μια έκρηξη χρωμάτων στον εγκέφαλό μου. «Suicide Solution», «Mr Crowley», «Revelation» και «Goodbye to Romance». Το «Blizzard of Ozz» ήταν το καλύτερο πράγμα που είχα ακούσει ποτέ. Ένα αριστούργημα της heavy metal» τόνισε.

Ο Μπλακ συνέχισε λέγοντας ότι «ο Όζι είναι ένας στοργικός πατέρας, σύζυγος και φίλος, πιστός στην οικογένειά του και στους φίλους του μέχρι το τέλος του κόσμου και πίσω».

Απευθυνόμενος στους νεαρούς μουσικόφιλους είπε ότι ενώ μπορούσαν «να ακούσουν στις υπηρεσίες streaming τον Post Malone και την Τέιλορ Σουίφτ και να πάρουν όλες τις ζεστές αγκαλιές που χρειάζονται για τις ραγισμένες καρδιές τους», θα μπορούσαν αντ 'αυτού να «μείνουν ξύπνιοι όλη τη νύχτα και να συγκλονιστούν με ολόκληρο τον κατάλογο του Όζι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

