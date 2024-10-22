Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ βραβεύτηκε για τη φιλανθρωπική της δράση στα 18α βραβεία «Golden Heart Awards (Βραβείων Χρυσή Καρδιά)» που διοργάνωσε η φιλανθρωπική οργάνωση «God's Love We Deliver».

Η γεμάτη λάμψη εκδήλωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον σχεδιαστή μόδας Μάικλ Κορς, πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Νέα Υόρκη.

Aπό το 1985 η φιλανθρωπική οργάνωση προσφέρει ιατρικά προσαρμοσμένα γεύματα σε άτομα που ζουν με χρόνιες και σοβαρές ασθένειες. Η διάσημη πρωταγωνίστρια τιμήθηκε με το βραβείο Μάικλ Κορς Εξαίρετης Κοινοτικής Προσφοράς συνοδευόμενη από τις συμπρωταγωνίστριες της, Κρίστιν Ντέιβις και Σίνθια Νίξον.

Ήταν εντυπωσιακή για άλλη μία φορά επιλέγοντας να φορέσει ένα μαύρο φόρεμα από δαντέλα. Το εφαρμοστό μπούστο, στολισμένο με μια ασημένια ζώνη, τόνιζε την σιλουέτα της ενώ η περίτεχνη δαντέλα πρόσφερε μια εκλεπτυσμένη αίσθηση θηλυκότητας. Μία, κομψή πινελιά ήταν τα διαφορετικά σκουλαρίκια σε ασημένιο τόνο, που επέλεξε να φορέσει η σταρ.

Άλλα αστέρια που βρέθηκαν στη φιλανθρωπική εκδήλωση ήταν, μεταξύ άλλων, οι Megan Thee Stallion, Σαμ Σμιθ, Κριστίν Τσένογουιθ, Άννα Γουίντουρ και Πατ Κοστέλο. Σημειώνεται ότι η περσινή εκδήλωση προς τιμήν της Σκάρλετ Γιόχανσον συγκέντρωσε πάνω από 3,5 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

