Taylor Swift: Στις 13 Οκτωβρίου θα προβληθεί η ταινία από την περιοδεία της «Eras Tour»

Τέλος η αναμονή των θαυμαστών της Τέιλορ Σουίφτ καθώς η ποπ σταρ ανακοίνωσε ότι η ταινία με τις πιο σημαντικές στιγμές από την περιοδεία της Eras, σύντομα θα προβληθεί στους κινηματογράφος.

Σύμφωνα με την τραγουδίστρια το «Taylor Swift: The Eras Tour Concert Film» θα βγει στους κινηματογράφους στις ΗΠΑ από τις 13 Οκτωβρίου -θα κάνει επίσης πρεμιέρα παγκοσμίως.

The Eras Tour has been the most meaningful, electric experience of my life so far and I’m overjoyed to tell you that it’ll be coming to the big screen soon 😆 Starting Oct 13th you’ll be able to experience the concert film in theaters in North America! Tickets are on sale now at… pic.twitter.com/eKRqS8C7d1