Σαν σήμερα, πριν από 13 χρόνια, η Τασσώ Καββαδία έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της πλούσια κινηματογραφική -και όχι μόνο- παρακαταθήκη.

Η αγαπημένη «κακιά» του ελληνικού κινηματογράφου πέθανε λίγο πριν κλείσει τα 90 της χρόνια και ανήμερα της 18ης Δεκεμβρίου, η Φίνος Φιλμ την τίμησε με ένα βίντεο με σκηνές της από τις ταινίες «Όλγα Αγάπη μου», «Ιστορία μιας Ζωής», «Το Κλωτσοσκούφι», «Η Στεφανία», «Κοινωνία Ώρα Μηδέν», «Πολύ Αργά για Δάκρυα» και «Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα».

Στη λεζάντα της ανάρτησης γράφει: «Με φυσική ευγένεια και ξεχωριστή φυσιογνωμία, η Τασσώ Καββαδία δημιούργησε το δικό της προσωπικό στυλ, με το οποίο θα μείνει για πάντα στη συλλογική μνήμη. Η υψηλή υποκριτική της ικανότητα, η θεατρική της παιδεία και το καθηλωτικό της βλέμμα αποτέλεσαν το διαβατήριο για μία γεμάτη και δημιουργική καριέρα».

Πηγή: skai.gr

