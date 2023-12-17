Bella Figura, της Γιασμίνα Ρεζά στο Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Σταθμός παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο της Γιασμίνα Ρεζά, “Bella Figura” σε μετάφραση του Γιώργου Αρχιμανδρίτη και σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη. Ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής, η Γιασμίνα Ρεζά υφαίνει αριστοτεχνικά ένα σύγχρονο έργο για τις ανθρώπινες σχέσεις, τα υπαρξιακά αδιέξοδα, το πέρασμα του χρόνου, την κοινωνική υποκρισία, τη ματαιοδοξία και τη ματαιότητα.

Τετάρτη στις 19:00, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή στις 21:00

15-18€

Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα

Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων σε μια συναυλία αφιερωμένη στον Ραχμάνινοφ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ) ανοίγει τον κύκλο συναυλιών της φετινής καλλιτεχνικής σεζόν με την εμφάνισή της στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Η Ορχήστρα Νέων in Residence του Μεγάρου, σε συνέχεια των ιδιαίτερα επιτυχημένων εμφανίσεών της στο εξωτερικό, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον Σεργκέι Ραχμάνινοφ, με αφορμή την επέτειο των 150 ετών από τη γέννησή του. H ΕΛΣΟΝ, υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή και καλλιτεχνικού διευθυντή της, Διονύση Γραμμένου, θα ερμηνεύσει τη Δεύτερη Συμφωνία σε μι ελάσσονα και το Δεύτερο Κοντσέρτο για πιάνο, με σολίστ τον βιρτουόζο πιανίστα Βασίλη Βαρβαρέσο.

Ξεκινά την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στις 20:30

6-25€

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα

Ομαδική έκθεση «7 & 2 »στην Γκαλερί Άλμα

Στην γκαλερί Αλμα παρουσιάζεται η ομαδική εικαστική έκθεση “7 & 2”, στην οποία συμμετέχουν επτά ζωγράφοι και δύο γλύπτες. Εννέα σημαντικοί καλλιτέχνες, όλοι γνωστοί και αγαπητοί στο φιλότεχνο κοινό, συνυπάρχουν σε αυτή την έκθεση. Κοινό χαρακτηριστικό η υψηλή ποιότητα των έργων που εκτίθενται. Πρωταγωνιστές τα έργα, μόνο αυτά. Μια έκθεση χωρίς επιμελητή και concept. Όποια μορφολογική ή εννοιολογική συγγένεια, αν υπάρχει ανάμεσα στα έργα, προέκυψε χωρίς πρόθεση, είναι τυχαία.

Εγκαίνια: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, 19:00 – 22:00, ώρες λειτουργίας: Τρι-Πεμ-Παρ 11:00-20:00, Τετ-Σαβ 11:00-15:00

Alma – Contemporary Art Gallery, Υψηλάντου 24, Κολωνάκι

