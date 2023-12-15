My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Μιμή και η Μορτασία νικήτριες

Οι διαγωνιζόμενες κλήθηκαν να φέρουν όμορφες εικόνες με θέμα: χριστουγεννιάτικες αγορές στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Το διαγωνιστικό μέρος ολοκληρώθηκε με τη Μορτασία και τη Μιμή να αναδεικνύονται νικήτριες μετά από ισοβαθμία.

Ο Δημήτρης Σκουλός έδειξε στη Χριστιάννα φωτογραφία σχεδιαστή με την εμφάνισή της και έκανε λόγο για αντιγραφή. «Είναι στενάχωρο γιατί είναι ένα έτοιμο look», πρόσθεσε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Η Μιμή και η Μορτασία βαθμολόγησαν με ''2'' την Αμάντα, αλλά εκείνη ήθελε να ακούσει μόνο την κριτική της Μορτασίας και όχι της Μιμής. «Δεν με νοιάζει τι βαθμολογία μού έβαλαν», είπε.

Τις ακριβές τσάντες σχολίασαν ο Στέλιος Κουδουνάρης και η Αμάντα, με την παίκτρια να λέει πως δεν θέλει να τις φέρνει στον διαγωνισμό, αλλά να τις κρατάει για τον εαυτό της. «Αυτό το λες και λίγο κομπλεξικό», είπε ο κριτής, με την παίκτρια να απαντά: «κομπλεξική δεν είμαι και δεν υπήρξα ποτέ».

Η υψηλή βαθμολογία της Απολλεών στην Έφη σχολίασε η Διονυσία: «Θα τρελαθώ. Ήθελα να δω, αν δεν είχε ασυλία η Εφή αν θα την εκθίαζες έτσι», είπε.

Στη συνέχεια, του συγκεκριμένου σχολίου, ο Δημήτρης Σκουλός προέτρεψε τις παίκτριες να είναι πιο αξιοκρατικές στον βαθμό.

Σε κλάματα ξέσπασε η Ελεάνα αναφέροντας πως τα έχει παρατήσει και η απόδοσή της δεν είναι όσο καλή όσο θα ήθελε.

Με αυτά τα λόγια, βούρκωσε και η Γεωργία λέγοντας πως είναι η πιο αδύναμη παίκτρια και προέτρεψε την Ελεάνα να είναι δυνατή και να μην πτοείται.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:



Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:





Πηγή: skai.gr

