Η Λεπτή Κόκκινη Γραμμή, στο COSMOTE CINEMA 1HD, Δευτέρα 1/07 στις 22:40

Σκηνοθεσία: Τέρενς Μάλικ

Ηθοποιοί: Σον Πεν, Έιντριεν Μπρόντι, Νικ Νόλτε

Αμερικανοί στρατιώτες αποβιβάζονται στο Γκουανταλκανάλ. Διχασμένοι ανάμεσα στη φρίκη του Β’ Παγκοσμίου και την ομορφιά του τοπίου, θα ανακαλύψουν τη λεπτή γραμμή που χωρίζει τη ζωή από τον θάνατο… Η ταινία προτάθηκε για 7 Όσκαρ.

Ο Νονός, στο COSMOTE CINEMA 1HD, Τρίτη 2/07 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Φράνσις Φόρντ Κόπολα

Ηθοποιοί: Μάρλον Μπράντο,Αλ Πατσίνο,Τζέιμς Κάαν

Η εγκληματική δράση της οικογένειας Κορλεόνε, μιας από τις ισχυρότερες οικογένειες της Μαφίας στη μεταπολεμική Νέα Υόρκη, σε μια αριστουργηματική ταινία που απέσπασε 3 Όσκαρ και προτάθηκε για 8 ακόμα χρυσά αγαλματίδια.

Ο Νονός 2, στο COSMOTE CINEMA 1HD, Τετάρτη 3/07 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Φράνσις Φόρντ Κόπολα

Ηθοποιοί: Αλ Πατσίνο,Ρόμπερτ Ντε Νίρο,Ρόμπερτ Ντιβάλ

Το ξεκίνημα του Βίτο Κορλεόνε στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1920, αλλά και η εξάπλωση της αυτοκρατορίας του μέχρι την προεπαναστατική Κούβα από τον γιο του Μάικλ, στο δεύτερο μέρος της τριλογίας του Κόπολα, που κέρδισε 6 Όσκαρ.

Χωρίς Μέτρο, στην ΕΡΤ2, Πέμπτη 4/07 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Ντάμιεν Σαζέλ

Ηθοποιοί: Μάιλς Τέλερ, Τζέι Κέι Σίμονς, Πολ Ράιζερ, Μελίσα Μπενόιστ, Όστιν Στόουελ, Τζέισον Μπλερ, Έιπριλ Γκρέις

O 19χρονος Άντριου είναι ένας ταλαντούχος ντράμερ, ένας από τους καλύτερους σπουδαστές στο «Shaffer Conservatory» της Νέας Υόρκης. Πεισματάρης και φιλόδοξος, στα όρια του αλαζονικού, κάνει μεγάλα, τεράστια όνειρα: δε θα συμβιβαστεί με την μετριότητα, όπως ο καθηγητής Γυμνασίου φιλόλογος πατέρας του. Ή με μια μικροαστική δήθεν καριέρα, όπως τα κομπασμένα ξαδέλφια του. Εκείνος είναι καλλιτέχνης. Θα γίνει ο καλύτερος. Θα γράψει ιστορία. Θα δουλέψει σκληρά και θα κερδίσει μία θέση στην ορχήστρα του Τέρενς Φλέτσερ, του διαβόητου μαέστρου της τζαζ, του καθηγητή που όλοι στη σχολή σέβονται και τρέμουν ταυτόχρονα. Αν σε επιλέξει ο Φλέτσερ, αν αντέξεις τα καψόνια και τη σκληρή του αγάπη, τότε ένας μεγάλος δρόμος ανοίγεται μπροστά σου. Ο Άντριου αισθάνεται ανίκητος, δυνατός. Κι ο Φλέτσερ όντως τον επιλέγει. Πρόσεξε τι εύχεσαι λένε οι σοφοί αυτού του κόσμου. Γιατί ο δρόμος προς την επιτυχία είναι στρωμένος με αίμα, δάκρυα και ιδρώτα. Κυριολεκτικά. Η ταινία έχει κερδίσει 3 Όσκαρ.

