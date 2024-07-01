«Οι Πανθέοι»: Ο Μαρμάρης παίζει το τελευταίο του χαρτί

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Ο ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙ

Σήμερα στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Οι ήρωες προσπαθούν να επανορθώσουν για τα λάθη του παρελθόντος, όμως αν δεν αποδεχτούν την αλήθεια, οι πληγές θα μείνουν ανοιχτές. Οι απειλές και οι εκβιασμοί κλιμακώνονται στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Ανδρέας αποφασίζει να πάρει τον Θαλή στο σπίτι του, όχι μόνο για να τον φροντίζει ως γιατρός αλλά για να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να περάσει όσο περισσότερο χρόνο απομένει με τον πατέρα του. Το πρώτο τους βράδυ όμως μαζί, ο Ανδρέας προσπαθεί να καταλάβει πώς μπόρεσε ο Θαλής και η Νένα να προδώσουν τον Βλάση. Και αυτά που ακούει του θυμίζουν ξεκάθαρα και τη δική του ιστορία με την προδοσία της Μάρμως και του Κίτσου απέναντί του. Παράλληλα, η Νίνα έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μαρμάρη που, κρατώντας το μωρό της Ματούλας στα χέρια του, απειλεί ευθέως τη Νίνα και όσους δεν σταματήσουν να ψάχνουν γι’ αυτόν. Όταν η Νίνα θα προσπαθήσει να αντιδράσει, ο Μαρμάρης θα της αποκαλύψει και κάτι ακόμα. Ότι έχει στα χέρια του την Πέλλα. Ο Βαλλίδης τα βάζει με τον Στάθη και τον κατηγορεί ότι επίτηδες καθυστερεί τον εκβιασμό στον Φάνη γιατί θέλει να τον βοηθήσει, κάτι που δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Ο Βρασίδας πηγαίνει τον Θωμά στον γιατρό μετά το δάγκωμα του σκύλου για να τον εξετάσει. Η υποψία ότι το σκυλί μπορεί να ήταν λυσσασμένο θα θέσει υπό αμφισβήτηση τη συμμετοχή του Θωμά στις επόμενες μάχες αφού θα τον αναγκάσει να επιστρέψει στην Αθήνα για περαιτέρω εξετάσεις και θεραπεία. Σε μια μικρή γιορτινή ανάπαυλα, πριν από την επέλαση του στρατεύματος του Κίτσου στην Κορυτσά, το παράνομο ζευγάρι θα προσπαθήσει να περάσει όσο πιο ευχάριστα και ξέγνοιαστα μπορεί…

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Δείτε το τρέιλερ:

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Αντώνης Στάμος (Μήτρος), Νίκος Βατικιώτης (Λάμπρος), Τάσος Τσουκάλης (Βρασίδης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

