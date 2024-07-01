BAHAR

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Πρεμιέρα απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Η νέα ξένη σειρά του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00 και αφηγείται την ιστορία της Μπαχάρ, μιας γυναίκας που παλεύει παρά τα εμπόδια και τις αντιξοότητες. Μίας γυναίκας, που μετά από ένα αναπάντεχο δραματικό γεγονός, "ξυπνά" και θέλει να ζήσει, να ονειρευτεί, να ανθίσει…

Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο:

Η Μπαχάρ είναι μια αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα, που πάντα βάζει τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές της. Αν και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή πριν από 20 χρόνια, δεν έγινε ποτέ γιατρός και παρέμεινε στο σπίτι για να φροντίζει τα δύο παιδιά της, τον σύζυγο και την πεθερά της. Η οικογένειά της τη θεωρεί δεδομένη, την υποτιμά και ζητά συνεχώς περισσότερα από αυτήν. Παρά την πίεση που δέχεται, η Μπαχάρ δεν παραπονιέται, δεν αντιδρά και προσπαθεί νυχθημερόν να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες, βάζοντας στην άκρη τις δικές της. Ο σύζυγός της, ο Τιμούρ,

διάσημος χειρουργός ζει τη ζωή του με τις ανέσεις που του παρέχει η προσπάθεια της γυναίκας του. Αλαζόνας και τρελά ερωτευμένος – όχι όμως με την Μπαχάρ, αλλά με μία άλλη γυναίκα.

Κάθε μέρα της Μπαχάρ είναι ίδια με την προηγούμενη, μέχρι τη στιγμή που θα συμβεί το μεγάλο γεγονός που θα αλλάξει τη ζωή της…

Δείτε το απόσπασμα:

Δείτε το τρέιλερ:

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσιτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσάγλα), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

Πηγή: skai.gr

