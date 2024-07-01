Στη Μυτιλήνη βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα ο Λάκης Λαζόπουλος προκειμένου να συμμετάσχει με ένα σύγχρονο stand up comedy στο κλείσιμο του πρώτου Sappho Lesvos Festival που διοργανώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο όμορφο νησί.

Αυτή ήταν και η τελευταία προγραμματισμένη εμφάνιση του αγαπημένου ηθοποιού για αυτό το καλοκαίρι μετά την sold out παράστασή του στο Christmas Theater και από εδώ και πέρα ξεκινούν οι διακοπές και η ξεκούραση. Να ανακτήσει δυνάμεις -είχε κι ένα πρόσφατο ατύχημα που τον οδήγησε στο νοσκομείο με έναν ευτυχώς επιπόλαιο τρυματισμό- να φορτίσει "μπαταρίες" και να επιστρέψει δριμύτερος.

Ο ανακαινισμένος χώρος του κάστρου της Μυτιλήνης γέμισε ασφυκτικά για την παράσταση που παρουσίασε με τον Δημήτρη Χριστουδουλίδη και τον Ζήση Ρούμπο με το κοινό να τους αποθεώνει και τους ίδιους να απολαμβάνουν την πολύ μεγάλη επιτυχία της βραδιάς.

Λίγο αργότερα όλοι μαζί, με τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο νησί για το φεστιβάλ, τον περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη και τη σύζυγό του Δήμητρα και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες και ακαδημαϊκούς που συμμετείχαν επίσης στο τριήμερο φεστιβάλ έφαγαν σε κοντινή ταβερνούλα ενώ στην επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ ο Λάκης Λαζόπουλος σε πολύ καλή διάθεση παρέμεινε στο lobby δίνοντας κάποιες λίγες συνεντεύξεις και συμμετέχοντας στο γενικό κέφι όλων.

Η αμέσως επόμενη μέρα τον βρήκε να πετάει για Αθήνα και από εκεί απ' ευθείας για το ησυχαστήριό του. Το σπίτι του στην Πάρο όπου και προγραμματίζει να περάσει όλο σχεδόν το καλοκαίρι του. Όπως κάνει εδώ και χρόνια. Αφού λίγο πολύ εκεί ηρεμεί, εμπνέεται και περνάει πάντα καλά.

Προηγούμενο Επόμενο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.