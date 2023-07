Survivor All Star: Στον τελικό Νίκος και Σάκης – Εκτός συνέχειας Μάριος και Μαριαλένα

Νίκος και Μάριος έφυγαν από τον Άγιο Δομίνικο με μια ψηφοφορία να τους βαραίνει. Η ψηφοφορία αυτή ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν στον Γαλάτσι

Μεγαλοπρεπώς ολοκληρώθηκε για ακόμα μια φορά ο ημιτελικός του Survivor All Star στο Γαλάτσι. Οι παίκτες του All Star μαζεύτηκαν για την ανάδειξη των δύο φιναλίστ του μεγάλου τελικού. Βέβαια δεν ήταν όλοι εκεί, καθώς όπως είπε και ο Γ. Λιανός, κάποιοι αποβλήθηκαν…





Νίκος και Μάριος έφυγαν από τον Άγιο Δομίνικο με μια ψηφοφορία να τους βαραίνει. Η ψηφοφορία αυτή ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν στον Γαλάτσι. Ο Νίκος Μπάρτζης έγινε ο τρίτος παίκτης που συμπλήρωσε την τριάδα του ημιτελικού μαζί με Σάκη και Μαριαλένα, αφήνοντας τον Κύπριο στην τέταρτη θέση.





Στη συνέχεια μια δεύτερη μεγάλη ψηφοφορία ξεκίνησε. Εκεί το κοινό κλήθηκε να επιλέξει τους δύο παίκτες που θα είναι στον αυριανό τελικό. Ο πρώτος που εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό ήταν ο Σάκης.





Μαριαλένα και Νίκος έμειναν να περιμένουν να μάθουν ποιος από τους δύο τους θα πάει μαζί με τον Σάκη στον τελικό. Ο Γιώργος Λιανός χωρίς να παρατείνει υπερβολικά την αγωνία τους, ανακοίνωσε ότι ο παίκτης που θα είναι στον αυριανό τελικό είναι ο Νίκος Μπάρτζης.





Λίγες ώρες απομένουν για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής του Survivor All Star.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.