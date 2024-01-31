Survivor 2024: Χαμογέλασαν οι Μπλε στην τρίτη ασυλία - Οι 4 προτεινόμενοι

Μετά από ένα σημαντικό αρνητικό σερί, η ομάδα των Μπλε κατάφερε να ορθοποδήσει και να πάρει τη νίκη στον τρίτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας. Στη διάρκεια της αναμέτρησης, η Δώρα ξεκίνησε δυναμικά όπως συνηθίζει φέρνοντας πόντο απέναντι στην μόνιμη αντίπαλό της, Κατερίνα Δαλάκα.



Η μάχη αυτή μάλλον έπεσε βαριά στους Κόκκινους, γι'αυτό και όταν η Ασημίνα λίγο αργότερα πήρε την νίκη απέναντι στην ικανότερη μαχήτρια, είχε ένα έντονο ξέσπασμα και αναφωνούσε και το όνομα της συμπαίκτριάς της.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά και της Χρύσας, που δείχνει σιγά σιγά να βελτιώνεται στους στίβους μάχης και να προσφέρει συνεχώς περισσότερα στην ομάδα της.

Τελικώς η σύμπραξη Φάνη και Δώρας ήταν εκείνη που έκλεισε για ακόμα μια φορά την αναμέτρηση, και οι Μαχητές πήγαν στο Συμβούλιο θεατές.

Εκεί, οι Κόκκινοι ψήφισαν για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα και οι επιλογή τους ήταν αρκετά δύσκολη. Ο επόμενος προετεινόμενος θα έπρεπε να είναι άντρας, ενώ θα μπορούσε να είναι και ο Νίκος Γκάνος, που έχει θεραπευθεί σε σημαντικό βαθμό. Το ίδιο ίσχυε και για τον Ντανιέλ Νούρκα, που η ασυλία του ως νέος παίκτης έληξε. Ο Σάββας Γκέντσογλου είναι ο παίκτης με τον τίτλο του MVP για την εβδομάδα, ενώ ο Αλέξης Παππάς έχει βελτιωθεί σημαντικά. Τελικά "την πλήρωσε" ο ηθοποιός.

Ο Σάββας με τον ρόλο του MVP "έκλεισε" την τετράδα των υποψηφίων επιλέγοντας τον Σταμάτη. Έτσι, ο μαχητής μαζί με Αλέξη, Λαμάι και Rob θα παλέψει για την παραμονή στον Άγιο Δομίνικο.

Πηγή: skai.gr

