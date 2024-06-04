Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor: Μια φιλία προβληματίζει τους Μπλε - Δείτε το trailer

SURVIVOR - Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Με τον Γιώργο Λιανό   

Survivor

Το δώρο της Νεφισέ στον Φάνη άνοιξε νέα θέματα στο Συμβούλιο με τον ίδιο να ζητάει ένα ξεμάτιασμα από τη γιαγιά του Σταμάτη για να αλλάξει την τύχη του!

Η Δώρα δέχτηκε τη χθεσινή υποψηφιότητά της ως κάτι το αναμενόμενο ενώ οι μονομαχίες για εκείνη είναι κάτι που πλέον έχει συνηθίσει. 

Δείτε το τρέιλερ:

 
Απόψε οι δύο ομάδες μπαίνουν στον τρίτο αγώνα ασυλίας έχοντας μαζί τους Τούρκους All Star για να τους βοηθήσουν στο στόχο τους που δεν είναι άλλος από τη νίκη. 

Η αδυναμία της Δώρας να θυμηθεί τη νίκη του Σταμάτη απέναντι στην Κατερίνα φέρνει τη φιλία τους στο επίκεντρο των συζητήσεων της Μπλε καλύβας…

SURVIVOR

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
 

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

 

SURVIVOR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΚΑΪ τηλεόραση Survivor 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark