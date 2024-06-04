Survivor: Μια φιλία προβληματίζει τους Μπλε - Δείτε το trailer

Το δώρο της Νεφισέ στον Φάνη άνοιξε νέα θέματα στο Συμβούλιο με τον ίδιο να ζητάει ένα ξεμάτιασμα από τη γιαγιά του Σταμάτη για να αλλάξει την τύχη του!
Η Δώρα δέχτηκε τη χθεσινή υποψηφιότητά της ως κάτι το αναμενόμενο ενώ οι μονομαχίες για εκείνη είναι κάτι που πλέον έχει συνηθίσει.
Δείτε το τρέιλερ:
Απόψε οι δύο ομάδες μπαίνουν στον τρίτο αγώνα ασυλίας έχοντας μαζί τους Τούρκους All Star για να τους βοηθήσουν στο στόχο τους που δεν είναι άλλος από τη νίκη.
Η αδυναμία της Δώρας να θυμηθεί τη νίκη του Σταμάτη απέναντι στην Κατερίνα φέρνει τη φιλία τους στο επίκεντρο των συζητήσεων της Μπλε καλύβας…
SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
#SurvivorGR
Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece
Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece
Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.