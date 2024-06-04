My Style Rocks: Celebrity crush αλά ελληνικά - Δείτε το trailer

Η δοκιμασία του Celebrity Crush είναι εκείνη που επανέρχεται σήμερα στο My Style Rocks μόνο που αυτή τη φορά οι fashionistas θα πρέπει να επιλέξουν έναν Έλληνα celebrity. Γιώργος Λιανός, Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούμπο, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Trannos και Κωνσταντίνος Βασάλος είναι εκείνοι που έχουν γοητεύσει τις διαγωνιζόμενες και με κάποιο τρόπο πρωταγωνιστούν στο concept τους.

Η φόδρα στη φούστα της Νατάσας φαίνεται να της χαλάει το σύνολο που χρωματικά κινεί το ενδιαφέρον. Η Μπι μπορεί να έχει θετική διάθεση ωστόσο το σύνολό της θα έκανε τον Στέλιο Κουδουνάρη σε ένα υποτιθέμενο πρώτο ραντεβού να… φύγει!

Η Σιμόν πηγαίνει στην Αίγινα ενώ η Casablanca σε ένα rage room! Οι άσσοι εμφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο στον πίνακα της Νικολίνας. Είναι στρατηγική ενόψει τελικού ή όντως δεν της αρέσει τίποτα;

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.