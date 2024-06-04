Ο 54χρονος γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Γιάννης Παπαμιχαήλ και η μελαχρινή κούκλα σύντροφός του Ελένη Κολτζή, πήραν την απόφαση να ενώσουν τις ζωές τους με γάμο και αυτό μαθεύτηκε όταν έκαναν την αναγγελία στις αρχές Μάϊου.
Σήμερα ήρθε και η ώρα της τελετής, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά με τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη να τελεί ο ίδιος τον γάμο του ζευγαριού. Δίπλα τους σε αυτήν την τόσο ευτυχισμένη στιγμή τους οι πιο δικοί τους άνθρωποι, ανάμεσά τους και η τελευταία σύζυγος του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Νάντια Μουρούζη αλλά και η επίσης σύζυγός του στο παρελθόν, Νανά Ειλικρινή. Πριν από λίγο μάλιστα η εκπομπής της Φαίης Σκορδά, Fay's Time, έπαιξε και πλάνα από τους νιόπαντρους λίγο μετά την ολοκλήρωση του γάμου τους.
Η ημέρα που επέλεξαν μόνο τυχαία δεν είναι αφού σήμερα ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έχει τα γενέθλιά του και μάλιστα νωρίτερα δημοσίευσε και μια συγκλονιστική φωτογραφία της αξέχαστης μητέρας του Αλίκης Βουγιουκλάκη από το χειρουργείο πριν τη γέννησή του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.