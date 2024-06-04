Ο 54χρονος γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Γιάννης Παπαμιχαήλ και η μελαχρινή κούκλα σύντροφός του Ελένη Κολτζή, πήραν την απόφαση να ενώσουν τις ζωές τους με γάμο και αυτό μαθεύτηκε όταν έκαναν την αναγγελία στις αρχές Μάϊου.

Σήμερα ήρθε και η ώρα της τελετής, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά με τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη να τελεί ο ίδιος τον γάμο του ζευγαριού. Δίπλα τους σε αυτήν την τόσο ευτυχισμένη στιγμή τους οι πιο δικοί τους άνθρωποι, ανάμεσά τους και η τελευταία σύζυγος του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Νάντια Μουρούζη αλλά και η επίσης σύζυγός του στο παρελθόν, Νανά Ειλικρινή. Πριν από λίγο μάλιστα η εκπομπής της Φαίης Σκορδά, Fay's Time, έπαιξε και πλάνα από τους νιόπαντρους λίγο μετά την ολοκλήρωση του γάμου τους.

Η ημέρα που επέλεξαν μόνο τυχαία δεν είναι αφού σήμερα ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έχει τα γενέθλιά του και μάλιστα νωρίτερα δημοσίευσε και μια συγκλονιστική φωτογραφία της αξέχαστης μητέρας του Αλίκης Βουγιουκλάκη από το χειρουργείο πριν τη γέννησή του.

Πηγή: skai.gr

