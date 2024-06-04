Πώς νιώθει άραγε ο Μικ Τζάγκερ στα 80 του χρόνια να επιστρέφει στις περιοδείες και να τραγουδάει και να χορεύει πάνω στη σκηνή;

«Όπως το να βρίσκεσαι στη σκηνή στα 78 σου», απάντησε ο αρχηγός των Rolling Stones, ο οποίος ξεσηκώνει το κοινό επί περισσότερες από έξι δεκαετίες, μια ημέρα έπειτα από τη συναυλία του σε κατάμεστο στάδιο στη Βοστώνη.

«Μας πήρε κάνα-δυο εμφανίσεις για να μπούμε πάλι στο πνεύμα, αλλά τώρα το' χουμε. Νιώθω καλά», λέει.

Ο Τζάγκερ, ο οποίος στις 26 Ιουλίου θα γίνει 81 ετών, δεν έχει σκοπό να σταματήσει να ροκάρει σύντομα.

Σε συνέντευξή του έχει πει ο ίδιος ότι με την περιοδεία «Hackney Diamonds» στις ΗΠΑ, το συγκρότημα θα εξετάσει το ενδεχόμενο να περιοδεύσει του χρόνου σε άλλες χώρες.

«Θα εξετάσουμε αυτές τις προτάσεις, πού θα πάμε και πού θα΄ναι ωραία. Μπορεί να είναι η Ευρώπη, μπορεί η Νότια Αμερική, μπορεί οπουδήποτε».

Μάλιστα, ο ίδιος είπε ότι το συγκρότημα δεν αποκλείεται να κυκλοφορήσει και νέα δουλειά του σύντομα. Η παρούσα περιοδεία πήρε το όνομά της από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησαν τον περασμένο Οκτώβριο και το οποίο εγκωμιάστηκε -- το πρώτο που έβγαλε το συγκρότημα τα τελευταία 18 χρόνια.

Σε κάθε σταθμό της περιοδείας ο Τζάγκερ μένει στη σκηνή για δύο ώρες μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος--τον 80χρονο Κιθ Ρίτσαρντς και τον 77χρονο Ρόνι Γουντ.

Σε μια κριτική με τίτλο «Οι Rolling Stones Πράγματι Πιθανόν Να Μη Σταματήσουν Ποτέ», η εφημερίδα New York Times έγραψε ότι σε ένα σόου σε γήπεδο ποδοσφαίρου του Νιου Τζέρσι ο Τζάγκερ φαινόταν να γίνεται όλο και πιο δυναμικός όσο περνούσε η ώρα. Πού τη βρίσκει τόση ενέργεια;

«Απλώς το απολαμβάνω. Πράγματι, αυτή είναι η απάντηση. Απλώς μου αρέσει να το κάνω. Αυτό είναι το πάρε-δώσε με το κοινό. Βλέπεις ότι περνάνε καλά, περνάς κι εσύ καλά κι αυτό σου δίνει περισσότερη ενέργεια».

ΘΡΥΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ;

Όπως εξηγεί ο ίδιος, παραμένει σε φόρμα κάνοντας δύο πρόβες χορού και μερικές προπονήσεις στο γυμναστήριο κάθε εβδομάδα. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος γυμναστικής και ο Τζάγκερ έχει πολλές φορές αποδώσει την καλή φυσική του κατάσταση στα γονίδια.

Στην περιοδεία του το συγκρότημα ερμηνεύει τέσσερα τραγούδια από το «Hackney Diamonds» και στα ενδιάμεσα ροκ επιτυχίες του όπως «Start Me Up», «(I Can't Get No) Satisfaction» και «Sympathy for the Devil».

Οι θαυμαστές τους φαίνεται να αγαπούν τα νέα τους τραγούδια, λέει ο Τζάγκερ, αφού βλέπει το πλήθος να τραγουδάει τους στίχους.

Μελλοντικά, ευελπιστεί να τραγουδήσει επί σκηνής μαζί με ορισμένους από τους θρύλους της μουσικής που στο παρελθόν έχουν κάνει γκεστ εμφανίσεις στην περιοδεία «Hackney Diamonds» : Πολ ΜαΚάρτνεϊ, Λέιντι Γκάγκα, Στίβι Γουόντερ και Έλτον Τζον. Δεν έχει όμως αποσπάσει κάποια δέσμευσή τους. «Είναι δύσκολο να τους δεσμεύσεις».

Πέραν της μουσικής ο Τζάγκερ υπογράφει την παραγωγή σε μια ταινία για τη σχέση του τζαζίστα Μάιλς Ντέιβις με την Γαλλίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια Ζιλιέτ Γκρεκό αλλά και της κινηματογραφικής μεταφοράς του θεατρικού έργου του Βρετανού θεατρικού συγγραφέα Τομ Στόπαρντ, «The Real Thing».

Ο Τζάγκερ έχει εμφανιστεί σε περίπου 12 ταινίες αλλά και σε τηλεοπτικά σόου και όπως ο ίδιος εκμυστηρεύεται θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με την υποκριτική. «Για να πω την αλήθεια, δεν δέχομαι πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις. Όταν το κάνω μου αρέσει πολύ».

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Στην περιοδεία του το συγκρότημα ζητάει από τους κατόχους εισιτηρίων να ψηφίσουν ένα τραγούδι που θα ήθελαν να συμπεριληφθεί στο σόου που θα παρακολουθήσουν.

Εκείνοι που πήγαν στη συναυλία στη Βοστώνη ψήφισαν το τραγούδι του 1980 «Emotional Rescue» σε διαδυκτιακή δημοσκόπηση, στην οποία ψήφισε περίπου το 80% του κοινού. Ο Τζάγκερ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να καλέσει το κοινό να ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Ο ίδιος δεν αποκάλυψε ποιον υποψήφιο θα ψηφίσει, αλλά το συγκρότημα έχει απειλήσει να μηνύσει τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ αν στην προεκλογική του εκστρατεία συνεχίσει να ακούγεται η επιτυχία των Stones «You Can’t Always Get What You Want».

Ο Τζάγκερ έχει ελάχιστες φορές σχολιάσει την πολιτική επί σκηνής και μάλιστα έχει δεχτεί επικρίσεις επειδή ως Βρετανός σχολιάζει την αμερικανική πολιτική.

«Πρωτίστως, νομίζω ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να 'χει τη γνώμη του. Είναι μια ελεύθερη χώρα. Νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικές αυτές οι εκλογές. Εχω επτά παιδιά που είναι Αμερικανοί πολίτες. Ενδιαφέρομαι για το μέλλον τους. Και πληρώνω πολλούς φόρους στις ΗΠΑ. Επομένως, γιατί να μην μπορώ να πω την άποψή μου;», απαντάει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

