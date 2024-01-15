Survivor με τον Γιώργο Λιανό: Δυναμική διεκδίκηση της δεύτερης ασυλίας απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Η ομάδα των Μαχητών επανήλθε δυναμικά στο χθεσινό επεισόδιο παίρνοντας τη νίκη από τους Διάσημους και οδηγώντας τους στο Συμβούλιο για την ανάδειξη του πρώτου υποψήφιου προς αποχώρηση. Το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον το come back των Μαχητών διατηρώντας το Survivor στη ζώνη μετάδοσής του στην πρώτη θέση της τηλεθέασης και στα δύο κοινά με μέσο όρο 20.9% στο γενικό σύνολο του κοινού και 20.2% στο δυναμικό κοινό (18-54).

Ο Παύλος Παπαδόπουλος συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και μένει να δούμε σήμερα ποια θα είναι η δεύτερη υποψηφιότητα.

Οι Μαχητές θέλουν να συνεχίσουν το σερί των νικών τους όμως οι Διάσημοι δεν παραδίδουν τα όπλα… Ένας αγώνας ασυλίας που κρίνεται στις λεπτομέρειες και ένα Συμβούλιο γεμάτο παράπονα!

Ποιες συμπεριφορές από την πλευρά των Κόκκινων έχουν ενοχλήσει τους Μπλε; Για ποιο λόγο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο η Ασημίνα;

