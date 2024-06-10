Μετά την αποχώρηση του Σταμάτη Ταλαδιανού από το Survivor 2024 στον Σκάι, οι παίκτες που βρίσκονται πλέον στον Άγιο Δομίνικο είναι έξι. Κάθε πόντος μετράει και η κάθε νίκη έρχεται με κόπο.

Αυτή η κόπωση φαίνεται να έχει φέρει τον Γιώργο Γκιουλέκα στα όριά του και πλέον δεν μπορεί να ανεχτεί σχόλια από τον πρώην φίλο του, Φάνη. Εκείνος από την πλευρά του θεωρεί πως υπάρχει μία «εμμονή» προς το πρόσωπό του.

Όση κι αν είναι η ένταση μεταξύ τους θα πρέπει όταν αγωνίζονται να είναι συγκεντρωμένοι για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη νίκη που θα φέρει την ομάδα τους ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό.

Το πρώτο από τα τρία αγωνίσματα ασυλίας της εβδομάδας παίζεται απόψε με τους All Star του τουρκικού Survivor να ενώνουν για ακόμα μία φορά τις δυνάμεις τους με τις ελληνικές ομάδες.

Ποια ομάδα θα ξεκινήσει την εβδομάδα της με ήττα και ποιο όνομα θα δώσει η κάλπη στον Άγιο Δομίνικο;

