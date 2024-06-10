Francis Ford Coppola: Αρνείται τις καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά στο «Megalopolis»

Ο διάσημος σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα διέψευσε τις αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά στα γυρίσματα της νέας του επικής ταινίας «Megalopolis».

«Δεν είμαι διαχυτικός» είπε ο Αμερικανός σκηνοθέτης ο οποίος γύρισε τη διάρκειας 140 λεπτών ταινία του, με δικούς του πόρους και πρωταγωνιστές τους Άνταμ Ντράιβερ και Όμπρεϊ Πλάζα.

Την παραμονή της πρεμιέρας του «Megalopolis» που θεωρείται έργο ζωής του Κόπολα, η εφημερίδα «The Guardian» δημοσίευσε ρεπορτάζ, στο οποίο διατυπώνονται καταγγελίες για «χαοτική συμπεριφορά» στο πλατό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο σκηνοθέτης φέρεται να «τραβούσε γυναίκες να καθίσουν στην αγκαλιά του» και «προσπαθούσε να τις φιλήσει».

Σε μια νέα συνέντευξη στους New York Times, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα αντέδρασε στους ισχυρισμούς αναφέροντας πρώτα τις συμβουλές της μητέρας του Ιτάλια.

«Η μητέρα μου μου είπε ότι αν φλερτάρεις επιθετικά μια γυναίκα, σημαίνει ότι δεν τη σέβεσαι και τα κορίτσια με τα οποία ήμουν ερωτευμένος, σίγουρα τα σεβόμουν» είπε.

Francis Ford Coppola Briefly Addresses Allegations of Improper Behavior on 'Megalopolis' Set: 'I'm Not Touchy-Feely' https://t.co/UStdJeGoSm — Variety (@Variety) June 6, 2024

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς εναντίον του, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα είπε ότι υπήρξε μια φωτογραφία ενός από τα «κορίτσια» που είχε φιλήσει στο μάγουλο και ότι την είχε φωτογραφήσει ο πατέρας της. «Την γνωρίζω από τότε που ήταν 9 ετών» είπε ο σκηνοθέτης.

«Δεν είμαι διαχυτικός. Είμαι πολύ ντροπαλός» πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωση – απάντηση στο ρεπορτάζ του «The Guardian», ο εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας «Megalopolis», Ντάρεν Ντιμίτρε είπε: «Ποτέ δεν έμαθα για παράπονα για παρενόχληση ή κακή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ.

Ο Φράνσις ήταν παραγωγός και σκηνοθέτησε με επιτυχία μια τεράστια ανεξάρτητη ταινία παίρνοντας όλες τις δύσκολες αποφάσεις για να διασφαλίσει ότι θα παραδοθεί στην ώρα της και εντός προϋπολογισμού, παραμένοντας πιστός στο δημιουργικό του όραμα» σημείωσε.

«Υπήρχαν δύο μέρες που γυρίσαμε μια εορταστική σκηνή κλαμπ στο Studio 54, όπου ο Φράνσις περπάτησε γύρω από το σκηνικό για να δημιουργήσει το πνεύμα της σκηνής δίνοντας ευγενικές αγκαλιές και φιλιά στο μάγουλο στο καστ και τους άλλους ηθοποιούς. Ήταν ο τρόπος του να εμπνεύσει και να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα του κλαμπ, που ήταν τόσο σημαντική για την ταινία» υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

