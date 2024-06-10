Μετά από ένα Σαββατοκύριακο μέσα στο οποίο ακούστηκαν πολλά και από πολλούς, η έναρξη της εβδομάδας ήρθε με την αποκάλυψη που θέλει τον Γιώργο Λιάγκα και την Μαρία Αντωνά να πέρασαν μαζί το weekend στον Πόρο.

Και μάλιστα στο ξενοδοχείο που έχει στο νησί ο στενός φίλος του παρουσιαστή και σύντροφος της Ευαγγελίας Αραβανή, Σπύρος Λάζαρης. Ένα μέρος που ο Γιώργος Λιάγκας επισκέπτεται πολύ συχνά με το φουσκωτό του καθώς είναι ένας πραγματικά όμορφος και κοντινός προορισμός.

Το ότι ήταν μαζί εκεί βέβαια δεν το πρόδωσαν οι φίλοι αλλά τα stories που ανέβασαν και οι δύο στα Social Media και που μπορεί να μην τους απεικόνιζαν πουθενά μαζί, έδειχναν όμως το ίδιο φόντο. Ένα εντυπωσιακό σκάφος στα ανοιχτά της παραλίας που όσοι ξέρουν αναγνώρισαν πως πρόκειται για τις πλαζ του εν λόγω ξενοδοχείου στον Πόρο.

Την αρχή έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί με την Τίνα Μεσσαροπούλου να δίνει το ρεπορτάζ και τον Κώστα Φραγκολιά -στο σπίτι του οποίου έχουν βρεθεί μαζί Αντωνά και Λιάγκας- να κάνει με επιτυχία την…πάπια..

Ενώ λίγη ώρα αργότερα ρεπορτάζ για αυτό το Σαββατοκύριακο των δυο τους έδωσε και ο Νίκος Γεωργιάδης στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη. Και οι φήμες φούντωσαν για τα καλά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.