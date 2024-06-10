Και οι Ευρωεκλογές ήταν στον ΣΚΑΪ – Ο ΣΚΑΪ μεγάλος νικητής και αυτής της εκλογικής αναμέτρησης

O μεγάλος νικητής της χθεσινής τηλεοπτικής εκλογικής βραδιάς ήταν ο ΣΚΑΪ. 3.179.831 τηλεθεατές (14% στο γενικό σύνολο) παρακολούθησαν έστω για ένα λεπτό τη σημαντική αναμέτρηση των Ευρωεκλογών, σημειώνοντας πρωτιές στο σύνολο του κοινού, στο κοινό 18-54 αλλά και στο σύνολο της ημέρας με 12,2%.

Το κοινό εμπιστεύτηκε για άλλη μια φορά τον σταθμό για την έγκαιρη, έγκυρη, αξιόπιστη και ποιοτική ειδησεογραφική ενημέρωση και τον επιβράβευσε με την προσοχή του και την εκτενή παραμονή στις Ειδήσεις και τις Ενημερωτικές του εκπομπές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, o ΣΚΑΪ σημείωσε:

• Πρωτιά στο slot των εκλογών (17:45-01:55): 14% στο γενικό σύνολο και 11,1% στο κοινό 18-54.

• 3.179.831 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για ένα λεπτό τον εκλογικό μαραθώνιο (17:45-01:55).

• Πρωτιά κατά τη διάρκεια των δύο exit polls και κατά την τελική εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στο γενικό σύνολο με 16,3% (19:00-21:15).

• Πρωτιά από τις 19:00-22:31: ΣΚΑΪ (15,6%), ΑΝΤ1 (14%), ALPHA (9,6%), STAR (4,7%), MEGA (11,8%), OPEN (6,8%), ΕΡΤ1 (4,8%).

Ο ΣΚΑΪ διατηρεί το μερίδιό του σε όλη την prime time.

• Πρωτιά στο γενικό σύνολο της ημέρας με 12,2%.

• Πρωτιά στο σύνολο του κοινού (16,8%) και για το slot της εκπομπής ΣΗΜΕΡΑ (05:30-09:40).

Η πρωτιά αυτή έρχεται σε συνέχεια πολλών διαδοχικών σε ανάλογες αναμετρήσεις, καθώς ο ΣΚΑΪ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών σε όλες τις πρόσφατες εκλογές (εθνικές & αυτοδιοίκησης).

Σύσσωμο το έγκριτο δημοσιογραφικό δυναμικό του ΣΚΑΪ στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανέλαβε την ενημέρωση του κοινού που θέλει να ξέρει, ενώ με την άρτια υλικο-τεχνολογική υποδομή του, τα πιο σύγχρονα graphics, τις συνεχείς εξωτερικές συνδέσεις αλλά και με συνεντεύξεις, αναλύσεις ειδικών, δημοσκοπήσεις, ο σταθμός μετέφερε στους τηλεθεατές, αντικειμενικά και άμεσα, την ευρωπαϊκή προοπτική.

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες:

Πηγή: skai.gr

