Survivor 2024 στον Σκάι: Ένταση στους Μπλε- «Δεν με ρώτησε κανείς αν πεινάω»

H πείνα, αναμφισβήτητα βγάζει τον χειρότερο μας εαυτό, όπως επιβεβαιώθηκε και από το σημερινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι όπου είδαμε την μπλε ομάδα σε... εμφύλιο με αφορμή τις προμήθειες.

Η μισή ομάδα αποφάσισε να μαγειρέψει μόνη της, χωρίς να περιμένει τους υπόλοιπους.

Και κάπως έτσι... άρχισε ο καυγάς.

Ο Φάνης ενδεικτικά τόνισε ότι δεν ρωτήθηκε ποτέ και δεν τον ενημέρωσε κανείς για το αν θα μαγειρέψουν.

«Όταν παίρνεις πρωτοβουλία , πρέπει να έχεις και την απάντηση του άλλου, γιατί κι εγώ πείναγα και ο Γιάννης, αλλά δεν μας ρώτησε κανείς και αποφάσισαν μόνοι τους να φτιάξουν τις προμήθειες», είπε.

«Η Μαριλίνα πήρε μια πρωτοβουλία χωρίς να ρωτήσει κανέναν επειδή πείναγε και θέλω να πω ότι όλοι πεινάμε, περνάμε τις ίδιες δυσκολίες, αλλά έχουμε καλή επικοινωνία», συνέχισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.