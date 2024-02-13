Όπως ήδη γνωρίζαμε από το Gala, η Ελισσάβετ και η Φωτεινή, δεν είχαν εξασφαλίσει ακόμα την παραμονή τους στο My Style Rocks. Σήμερα οι διαγωνιζόμενες έπρεπε να φέρουν στο πλατό looks τα οποία εκφράζουν το «no pants trend» ενώ στην πασαρέλα περπάτησε για πρώτη φορά και η νέα διαγωνιζόμενη, Βασιλική «Μπι» Τρανούλη. Μετά τη σημερινή εμφάνιση, η Ελισσάβετ Παπακανέλλου κρίθηκε οριακά εκτός θέματος, πήρε χαμηλότερη βαθμολογία από τη Φωτεινή και αποχώρησε.

Η Ελισσάβετ Παπακανέλλου αποχωρεί από το My Style Rocks:

Η Βασιλική «Μπι» Τρανούλη είναι η νέα διαγωνιζόμενη του My Style Rocks:

Η Ηρώ Ζεϊμπέκη είναι η νέα προσθήκη του My Style Rocks:

Την αποχώρηση της Ελισσάβετ διαδέχθηκε η απρόσμενη είσοδος μίας ακόμα νέας διαγωνιζόμενης της Ηρούς Ζεϊμπέκη. Καθώς στο My Style Rocks μπήκαν δύο νέες fashionistas την ασυλία της πρώτης εβδομάδας θα εξασφαλίσει εκείνη που θα καταφέρει να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εμφανίσεις που προηγούνται του Gala. Νικήτρια της ημέρας αναδείχθηκε η Ζέτα η οποία αποφάσισε να στερήσει τον βαθμό από την Ανδριάνα!

Ας γνωρίσουμε καλύτερα την Ηρώ Ζεϊμπέκη:

Ηρώ Ζεϊμπέκη

Ηλικία: 39

Ιδιότητα: Στιλίστρια και επιχειρηματίας

Κατάγεται από την Κρήτη και από τη Μυτιλήνη. Μένει στην Κύπρο τα τελευταία 10 χρόνια όπου πήγε αρχικά ως νοσηλεύτρια. Στην πορεία σπούδασε μόδα σε ιδιωτική σχολή και πλέον ασχολείται επαγγελματικά με το styling. Είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά 5 και 10 χρονών.

Αγαπάει τη μόδα από μικρή, της άρεσε πάντα να βλέπει καλοντυμένες γυναίκες και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο. Μία έντονη ανάμνησή της ήταν όταν κατάφερε μέσω γνωστών της να παρακολουθήσει από κοντά fashion show στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Λατρεύει τους ξένους σχεδιαστές. Περιγράφει το στιλ της ως «θηλυκό και elegant». Δεν της αρέσει όταν άλλες γυναίκες δεν περιποιούνται τον εαυτό τους, όταν δεν χρησιμοποιούν χρώματα και όταν φοράνε ρούχα που δεν ταιριάζουν με το σωματότυπό τους. Θεωρεί πως είναι ευχάριστη και χαμογελαστή αλλά παράλληλα είναι πεισματάρα και εγωίστρια. Το My Style Rocks είναι για εκείνη όνειρο ζωής.

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ



