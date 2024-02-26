Survivor 2024- Mαρία Αντωνά: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατι ο Τζέιμς με στοχοποιεί

Την δυσαρέσκεια της προς το πρόσωπο τουΤζέιμς Καφετζή εξέφρασε η Μαρία Αντωνά στο αποψινό επεισόδιο του Survivor 2024, εκτιμώντας πως την στοχοποιεί από τη πρώτη μέρα στο παιχνίδι, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει τον λόγο.

«Πως μπορεί ο Τζέιμς και ο κάθε Τζέιμς, από τη στιγμή που δεν έχει μια προσωπική άποψη για κάποιον παίκτη, και δεν έχει συμβιώσει στην καλύβα, ούτε έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα με κάποιον, να έχει άποψη για κάποιον τι παιδί είναι. Εφόσον δεν έχεις συμβιώσει με έναν άνθρωπο, δε μπορείς να πεις κάτι.

Πραγματικά δε μπορώ να καταλάβω γιατί ο Τζέιμς από τη πρώτη μέρα που έχει μπει στο παιχνίδι, όπου σταθεί και όπου βρεθεί ρωτάει γιατί δεν είμαι εγώ υποψήφια… Δε μπορώ να καταλάβω γιατί με στοχοποιεί τόσο. Δε μπορώ να καταλάβω τι κρύβεται πίσω από αυτό, τι μπορεί να σκέφτεται και για ποιο λόγο το κάνει. Αλλά πραγματικά μου είναι τελείως αδιάφορο και αυτό το οποίο εκφράζει και λέει. Δε με αφορά καθόλου. Εγώ είμαι εδώ για να παίξω το παιχνίδι του Survivor και όχι το παιχνίδι του Τζέιμς, ούτε κανενός άλλου που μπορεί για κάποιο λόγο, συγκεκριμένο ή όχι, να με στοχοποιεί»

Πηγή: skai.gr

