Βίντεο με την εμπειρία του και το πώς βίωσε μέσα από τις εξέδρες τη νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό του UEFA Conference League «ανέβασε» στο TikTok ο Στέφανος Κασσελάκης.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που είδε των αγώνα Ολυμπιακού - Φιορεντίνα από θύρα φιλάθλων, αναφέρει στην ανάρτηση του: «Ο τελικός όπως τον έζησα. Όταν αγωνίζεται η Ελλάδα, όλοι μια γροθιά».
Στο βίντεο, την ώρα του γκολ, ο Στέφανος Κασσελάκης πνίγεται στις αγκαλιές των φιλάθλων πανηγυρίζοντας έξαλλα.
@skasselakis
Ο τελικός όπως τον έζησα. Όταν αγωνίζεται η Ελλάδα, όλοι μια γροθιά! 🇬🇷🇬🇷♬ πρωτότυπος ήχος - Stefanos Kasselakis
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.