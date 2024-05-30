Λογαριασμός
Κασσελάκης στο ΤikTok: «Ο τελικός όπως τον έζησα. Όταν αγωνίζεται η Ελλάδα, όλοι μια γροθιά» - Δείτε βίντεο

Στο βίντεο, την ώρα του γκολ, ο Στέφανος Κασσελάκης πνίγεται στις αγκαλιές των φιλάθλων πανηγυρίζοντας έξαλλα

Κασσελάκης

Βίντεο με την εμπειρία του και το πώς βίωσε μέσα από τις εξέδρες τη νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό του UEFA Conference League «ανέβασε» στο TikTok ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που είδε των αγώνα Ολυμπιακού - Φιορεντίνα από θύρα φιλάθλων, αναφέρει στην ανάρτηση του: «Ο τελικός όπως τον έζησα. Όταν αγωνίζεται η Ελλάδα, όλοι μια γροθιά».

Στο βίντεο, την ώρα του γκολ, ο Στέφανος Κασσελάκης πνίγεται στις αγκαλιές των φιλάθλων πανηγυρίζοντας έξαλλα. 

@skasselakis

Ο τελικός όπως τον έζησα. Όταν αγωνίζεται η Ελλάδα, όλοι μια γροθιά! 🇬🇷🇬🇷

♬ πρωτότυπος ήχος - Stefanos Kasselakis
