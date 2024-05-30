Βίντεο με την εμπειρία του και το πώς βίωσε μέσα από τις εξέδρες τη νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό του UEFA Conference League «ανέβασε» στο TikTok ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που είδε των αγώνα Ολυμπιακού - Φιορεντίνα από θύρα φιλάθλων, αναφέρει στην ανάρτηση του: «Ο τελικός όπως τον έζησα. Όταν αγωνίζεται η Ελλάδα, όλοι μια γροθιά».

Στο βίντεο, την ώρα του γκολ, ο Στέφανος Κασσελάκης πνίγεται στις αγκαλιές των φιλάθλων πανηγυρίζοντας έξαλλα.

@skasselakis Ο τελικός όπως τον έζησα. Όταν αγωνίζεται η Ελλάδα, όλοι μια γροθιά! 🇬🇷🇬🇷 ♬ πρωτότυπος ήχος - Stefanos Kasselakis

