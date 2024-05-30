Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει την κινητοποίηση ενόψει Ευρωεκλογών, με την Πάτρα να αποτελεί επόμενο σταθμό της περιοδείας του στην Πελοπόννησο.

Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην αχαϊκή πρωτεύουσα, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως «η αντιπολίτευση κοροϊδεύει ξεδιάντροπα όλους τους πολίτες, εμείς επιλέγουμε να σας λέμε την αλήθεια», συμπληρώνοντας:

«Δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε στη χώρα να επιστρέψει σε μια εποχή άκρατων ελλειμμάτων, του άκρατου λαϊκισμού και των λεφτόδεντρων που δεν υπάρχουν».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, «σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν τον δύσκολο δρόμο των Πανελλαδικών για να διεκδικήσουν μια θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο και τελικά καλύτερες δυνατότητες προκοπής στον τόπο τους. Γι αυτά τα παιδιά αγωνιζόμαστε και καλούμε τους 17αρηδες να ψηφίσουν γιατί όσα θα γίνουν στην Ευρώπη τους αφορούν».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι έχει κουραστεί να ακούει την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για την αλαζονεία του 41% και κάλεσε για μαζική συμμετοχή στην κάλπη της 9ης Ιουνίου.

Μητσοτάκης από Αίγιο: Μέγα λάθος να πείτε «δεν ψηφίζω» - Βούλησή μας να πιέσουμε τις πολυεθνικές για τις τιμές των προϊόντων

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε πολίτες στο Αίγιο και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Είναι σημαντικό όταν πάω στις Βρυξέλλες να λέω ότι είμαι ο μεγαλύτερος αρχηγός κεντροδεξιού κόμματος. Απευθύνομαι σε όσους ψήφισαν ΝΔ και τους λέω ότι εμείς ήμασταν που δώσαμε το εργαλείο της επιστολικής ψήφου. Είναι ευχάριστο να μας λένε από το εξωτερικό πόσο ωραία και άρτια ήταν οργανωμένη η επιστολική ψήφος».

Επιπλέον, απηύθυνε νέα έκκληση εναντίον της αποχής και του εφησυχασμού ενόψει της ευρωκάλπης.

«Οι αντίπαλοί μας δεν μιλούν για την Ευρώπη, αλλά τάζουν 45 δισεκατομμύρια στην τετραετία για να θεραπεύσουν κάθε παθογένεια αλλά αυτή η πολιτική μας γυρίζει πίσω στο 2015. Δεν θα γυρίσουμε πίσω στην εποχή της χρεοκοπίας».

Όπως εξήγησε αναφερόμενος στην επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «θέλουμε να βάλουμε πίεση στις πολυεθνικές για να μην πουλάνε τα προϊόντα σε διαφορετικές τιμές επειδή η Ελλάδα είναι μια διαφορετική αγορά».

Πηγή: skai.gr

