Και οι δύο δέχτηκαν σκληρή κριτική τόσο για τα λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια των τριών μεταδόσεων, όσο και για την αδιάφορη και ανέμπνευστη κατά την πλειοψηφία του κοινού και των σχολίων περιγραφή τους.

Η τοποθετήσεις εναντίον τους μάλιστα συνεχίστηκαν και για τη στάση που κράτησαν μετά την επιστροφή τους από το Malmo μετά το τέλος του διαγωνισμού τραγουδιού, αφού σύμφωνα με τις δικές τους δηλώσεις όλα ήταν καλώς καμωμένα και σιγά.

Όλο αυτό όμως ο Θανάσης Αλευράς το ενσωμάτωσε στην παράσταση που παρουσιάζει από χθες με τον Φοίβο Δεληβοριά, στην πασίγνωστη Ταράτσα του Φοίβου που αναβιώνει στο Θέατρο Άλσος.

Στη χθεσινή πρεμιέρα, όπως είδαμε σε βίντεο του Fay’s Time, ο Θανάσης Αλευράς τοποθετήθηκε για πρώτη φορά για όλα τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε

για την Eurovision μέσω των κειμένων της παράστασης!

«Mας «φάγαν» ζωντανούς οι κανίβαλοι. Από τον Ζερόμ έμεινε μια σπάλα κι από εμένα έμεινε ένα κοκαλάκι. Ευτυχώς ήταν το κοκαλάκι της νυχτερίδας κι επέζησα» ξεκίνησε να λέει και συνέχισε: «Έναν άνθρωπο στείλαμε να μας εκπροσωπήσει, όχι άνθρωπο στο φεγγάρι.

Σαν τα κοράκια έπεσαν πάνω από τα πληκτρολόγια και έγραφαν για το «Ζάρι» και το χασμουρητό της Μαρίνας Σάττι

Δεν είναι καλό, είναι Ινδικό, κλεμμένο, παρατράγουδο, ντροπή. Είναι λόγος απέλασης από τη χώρα».

Και φυσικά δεν σταμάτησε εκεί:

«Αν κάναμε τη μισή προσπάθεια που κάνουμε για την Eurovision σε άλλα θέματα πραγματικά θα είχαμε φτάσει στο φεγγάρι.

Εμένα δεν μου έκατσε άσχημα μπορεί να μην πληρώθηκα αλλά εκεί στο Malmo που πήγα έκανε και τα ψώνια μου, πήρα έναν τενεκέ λάδι.

Ασχολείστε με το «Ζάρι», ήθελα να ήξερα, αν το έλεγε κανένας άλλος καλλιτέχνης που δεν μπορείτε να χτυπήσετε τι θα κάνατε;»

