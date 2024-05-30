Παιδί παρασύρθηκε από όχημα πριν από λίγο στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με κάκωση κεφαλής.

Σύμφωνα με το grtimes.gr το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Γεωργίου Παπανικολάου 60.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και το μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

