Παιδί παρασύρθηκε από όχημα πριν από λίγο στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με κάκωση κεφαλής.
Σύμφωνα με το grtimes.gr το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Γεωργίου Παπανικολάου 60.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και το μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Πηγή: skai.gr
- Ελεύθερος χωρίς όρους ο 47χρονος για σκύλο που επιτέθηκε σε γυναίκα και κατασπάραξε το σκυλάκι της
- Σφοδρό τροχαίο στην Κατερίνη: Οδηγός μίνι βαν σκοτώθηκε σε σύγκρουση με τουριστικό λεωφορείο
- Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για τη «γενοκτονία» στη Γάζα: «Λυπάμαι που μένουμε αμέτοχοι, όταν δίπλα μας καίγονται μωρά»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.