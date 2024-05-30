Ford Pro: Aνακοίνωσε μια ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης για επιχειρήσεις

Η αναγνώριση της αξίας της ηλεκτροκίνησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσε να επιταχύνει την υιοθέτηση των EV και να ωφελήσει σημαντικά τόσο την παραγωγικότητά τους, όσο και συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία. Ωστόσο, η φόρτιση παραμένει μείζον ζήτημα.

Αυτά είναι τα κύρια ευρήματα της έρευνας της Ford Pro με τίτλο «The Economics of Commercial Van Usage Across Europe 2024», η οποία δημοσιεύθηκε από το Κέντρο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών, γνωστό ως Cebr.

Στην έκθεση του Cebr εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες έχουν σχέση με βαν οχήματα συνεισέφεραν το 2023 σε ολόκληρη την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ – καταγράφοντας αύξηση 6,5% σε σχέση με το 2021 και 27,4% σε σχέση με το 2017. Με αυτό ως δεδομένο, εάν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αποτελούσαν ένα κράτος μέλος της ΕΕ, τότε το ΑΕΠ του θα ήταν το έκτο μεγαλύτερο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι 14,1 δισεκατομμύρια ευρώ (1,6%) αυτής της δραστηριότητας υποστηρίχθηκαν από αμιγώς ηλεκτρικά βαν οχήματα.

Η Ford Pro - η #1 μάρκα επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη - ανέθεσε την μελέτη για να κατανοήσει καλύτερα το ευρύτερο ευρωπαϊκό τοπίο των επαγγελματικών βαν, που υιοθετούνται από 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις - το 99% των συνολικών στην Ευρώπη.

Αρχικά, υπήρχε η πεποίθηση ότι η υιοθέτηση των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων θα καθοδηγούνταν από τους εταιρικούς στόχους βιωσιμότητας και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις με διαχειριστές στόλων. Τώρα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υιοθετούν όλο και περισσότερο τα EV, καθώς αναγνωρίζουν τα σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη που προσφέρουν. Σε έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 οδηγοί επαγγελματικών βαν διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις αυτές επιτυγχάνουν ήδη σημαντική εξοικονόμηση όσον αφορά τις δαπάνες ενέργειας, καθώς και βελτίωση της παραγωγικότητας και των λειτουργιών τους. Ακόμα και όσοι δεν έχουν υιοθετήσει τα ηλεκτρικά οχήματα δηλώνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο μετάβασης σε αυτά μέσα σε πέντε χρόνια, παρά το γεγονός ότι η φόρτιση είναι ένα ζήτημα που συνεχίζει να τους απασχολεί.

«Βοηθάμε τις μικρές επιχειρήσεις να οικοδομήσουν τις οικονομίες της Ευρώπης εδώ και σχεδόν 60 χρόνια - αλλά η μεγαλύτερη ευκαιρία για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του χρόνου λειτουργίας τους βρίσκεται μπροστά μας», δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro, Europe. «Τα ανθοπωλεία, οι υδραυλικοί και τα αρτοποιεία θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο επόμενο επίπεδο, και εμείς θα προσφέρουμε σε αυτούς λύσεις φόρτισης, λογισμικού και σέρβις οι οποίες θα είναι αντίστοιχες με εκείνες των επιχειρήσεων με μεγάλο στόλο οχημάτων, προκειμένου να μπορούν να εξηλεκτριστούν με τον καλύτερο για αυτούς τρόπο».

Οι λύσεις της Ford Pro βοηθούν τους διαχειριστές να αποφασίσουν οι ίδιοι πότε αλλά και πώς να εξηλεκτριστούν, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη για την επιχείρησή τους. Στο πλαίσιο αυτό η Ford Pro προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών βαν που υποστηρίζονται από λύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, όπως λογισμικό διαχείρισης οχημάτων και στόλου, λύσεις φόρτισης, σέρβις και χρηματοδότηση, όλα σε ένα πακέτο. Την περασμένη εβδομάδα, η Ford Pro παρουσίασε μια ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης σχεδιασμένη για τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η επέλαση των ηλεκτρικών βαν

Η έκθεση The Economics of Commercial Van Usage Across Europe 2024 επανεξετάζει ένα δραματικά αλλαγμένο τοπίο από τότε που δημοσιεύθηκε η προηγούμενη έκθεση το 2019, κάτι που καταδεικνύει ότι παρά τον αντίκτυπο της πανδημίας, της κρίσης του κόστους ζωής και του πολέμου στην Ουκρανία, η επίδραση των βαν οχημάτων στην οικονομία έχει αυξηθεί θεαματικά.

Η έκθεση περιλαμβάνει την επικαιροποίηση του δείκτη Electrification Index, ο οποίος μετρά τον βαθμό υιοθέτησης των επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων και τις μελλοντικές προοπτικές για πέντε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές στην κατηγορία των βαν οχημάτων: την Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι πωλήσεις των ηλεκτρικών βαν, τα σημεία φόρτισης, τα κίνητρα και η αύξηση των ζωνών χαμηλών εκπομπών, ο εν λόγω δείκτης προσδιορίζει ότι η υιοθέτηση των ΕV και οι προοπτικές στις παραπάνω χώρες ενισχύθηκαν στις περισσότερες αγορές σε σχέση με τον τελευταίο υπολογισμό του 2018.

Η ενίσχυση αυτή υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σημαντική αύξηση στη διαθεσιμότητα των αμιγώς ηλεκτρικών βαν οχημάτων. Για παράδειγμα, η Ford Pro έχει πλέον κατασκευάσει ή ανακοινώσει ηλεκτροκίνητες εκδόσεις για κάθε μοντέλο της οικογένειας Transit. Το E-Transit - το πρώτο ηλεκτρικό βαν της Ford Pro στην αγορά της Ευρώπης – κατέγραψε περισσότερες από πενταπλάσιες πωλήσεις σε σχέση με τον πλησιέστερο ανταγωνιστή του το 2023 για να ηγηθεί της κατηγορίας του με μερίδιο αγοράς άνω του 50%.

Σύμφωνα με την μελέτη του Cebr, τα ηλεκτρικά βαν οχήματα είχαν στη Γερμανία το μεγαλύτερο μερίδιο επί των συνολικών ταξινομήσεων της κατηγορίας το 2023 (9,5%). Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στις πωλήσεις ηλεκτρικών βαν σε σχέση με την τελευταία έκθεση του 2018, με το μερίδιό τους να αυξάνεται από 0,3% σε 6%. Η Γαλλία, με βάση την εν λόγω έκθεση, είναι η αγορά με τις περισσότερες προοπτικές στην ηλεκτρική κινητικότητα, όπως ακριβώς και στην έκθεση του 2018, αντικατοπτρίζοντας την ήδη ισχυρή υιοθέτηση των EV και τις υποδομές φόρτισης υψηλής ποιότητας. Συνολικά, η Ισπανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση στον δείκτη Electrification Index.

Οι ερωτηθέντες στην έρευνα είπαν ότι το μειωμένο λειτουργικό κόστος ήταν ο κυριότερος λόγος για να στραφούν στα EV (46,3%), με το ετήσιο κόστος φόρτισης των ηλεκτρικών βαν οχημάτων να ανέρχεται σε 3.700 ευρώ, έναντι 12.400 ευρώ για ένα βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο βαν. Η ανάλυση του συνολικού κόστους λειτουργίας των ηλεκτρικών βαν σε σχέση με τα αντίστοιχα πετρελαιοκίνητα ή βενζινοκίνητα οχήματα αποκάλυψε ότι τα πρώτα μπορούν να αντισταθμίσουν το υψηλότερο αρχικό κόστος αγοράς τους μέσα σε μία τριετία σε συνήθεις συνθήκες χρήσης.

Πέρα από τα οικονομικά οφέλη, η έρευνα εντόπισε και άλλους λόγους που έκαναν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να στραφούν στα ηλεκτρικά βαν οχήματα. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στις ζώνες χαμηλών εκπομπών ήταν ο πιο συνηθισμένος λόγος για τη μετάβαση (46,3%), ενώ άλλα κριτήρια ήταν η ανησυχία για το περιβάλλον (45%) και η φήμη της μάρκας (45%).

Ο χρόνος φόρτισης ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία για όσους δεν έχουν κάνει ακόμα τη μετάβαση στα EV (38,1%), ενώ το αρχικό κόστος αγοράς αποτέλεσε επίσης σημαντικό ζήτημα (37,7%). Παρόλα αυτά, μεταξύ εκείνων που δεν έχουν ακόμα μεταβεί σε ένα EV, η πλειοψηφία (58,6%) δήλωσε ότι είναι αρκετά πιθανό να αποκτήσει ένα ηλεκτρικό βαν μέσα στην επόμενη πενταετία.

Οι διαχειριστές που έχουν ήδη πραγματοποιήσει το πέρασμα στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα είναι πολύ πιο πιθανό να αναγνωρίσουν τη σημασία των τεχνολογιών και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τους ιδιοκτήτες των βαν οχημάτων. Μεταξύ των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν τεχνολογίες και λογισμικό, η συντριπτική πλειοψηφία ανέφερε τις θετικές επιπτώσεις τους στον τομέα της παραγωγικότητας, ιδιαίτερα για όσους υιοθέτησαν μέτρα ασφάλειας και προστασίας των οχημάτων, λύσεις διαχείρισης στόλου και λογισμικό επικοινωνίας.

Παρομοίως, η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών επιχειρηματικού λογισμικού ανέφερε θετικό αντίκτυπο στη λειτουργικότητα των επιχειρήσεών τους, ιδιαίτερα για εκείνους που υιοθέτησαν συστήματα συμμόρφωσης και αναφοράς, τηλεματικής ενσωματωμένης με άλλα συστήματα και λογισμικού επικοινωνίας.

«Η μετάβαση στα EV θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά κοινωνικά οφέλη τόσο σε τοπική όσο και σε παγκόσμια κλίμακα, κυρίως μέσω της μείωσης των επιβλαβών ρύπων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», δήλωσε η Nina Skero, CEO του Cebr. «Η ανάλυσή μας δείχνει επίσης ότι τα βαν υποστηρίζουν ήδη ένα σημαντικό ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Πράγματι, οι κλάδοι που εξαρτώνται από τα βαν συνεισέφεραν πέρυσι 860 δισεκατομμύρια ευρώ στις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό του ποσού αυτού που αποδίδεται στα ηλεκτρικά βαν αναμένεται να αυξηθεί καθώς η υιοθέτησή τους συνεχίζεται και περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους που μπορούν να πετύχουν».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.